نبيه بري: لبنان ليس مشاعا للتقاسم أو التقسيم

استقبل رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، اليوم الأربعاء، رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني، النائب طلال أرسلان، في حضور الوزير السابق صالح الغريب والمعاون السياسي للرئيس بري النائب علي حسن خليل.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، مساء اليوم الأربعاء، بأنه تم البحث في الأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية في البلاد، فضلا عن استقبال بري للسفير الياباني لدى بيروت، تاكيشي أوكوبو، واستعراض الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة معه والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وبوصفه رئيسا لحركة "أمل" اللبنانية، ترأس الرئيس بري اجتماع هيئة الرئاسة في حركة "أمل"، بمناسبة الذكرى السنوية السابعة والأربعين لانطلاقة الحركة، في حضور الأعضاء كافة.

وتوقف المجتمعون عند المناسبة وأبعادها الوطنية ومحطاتها النضالية منذ الانطلاقة، وصولا إلى المرحلة الراهنة التي يمر بها لبنان، وموقف الحركة حيال مختلف العناوين السياسية والاقتصادية والمالية والمعيشية".

وأصدرت الحركة بيانا جددت فيه "عهد الوفاء لقائد الحركة ومؤسسها الإمام السيد موسى الصدر، وللشهداء عناوين عزتنا وسر قوتنا وللجرحى وللأوفياء من أبناء هذه المدرسة الوطنية والإنسانية، الملتزمين بقضايا التحرير والعدالة، الطليعيين في حمل لواء الدفاع عن لبنان وطنا نهائيا لجميع أبنائه".

وتؤكد الحركة موقفها من "أن لبنان الكيان بجغرافيته وتعايش أبنائه مقيمين ومغتربين وأن تاريخه المشرق المعمد بدماء مئات الآلآف من الشهداء من كل الطوائف والإتجاهات السياسية، ليس إرثا عائليا أو ذريا لأحد، وليس مشاعا جغرافيا للتقاسم والإقتسام والتقسيم بين الطوائف والمذاهب والقوى السياسية، إنه وطن كل اللبنانيين".

وشددت حركة أمل على مواجهة أي محاولة لتقويض أسس هذا الكيان اللبناني، أو جعله رهينة لأهواء ورغبات البعض أو أصحاب الأجندات الفتنوية المشبوهة، داعية اللبنانيين بشكل عام والقيادات الرسمية في مختلف مواقعها بشكل خاص إلى تحمل مسؤولياتها فورا، وإلى وقفة تاريخية لإنقاذ لبنان، ومنع إنزلاقه نحو مهاوي الإنهيار أو الزوال.