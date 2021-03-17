المقاتلات السعودية تدمر زورقا لـ "أنصار الله" قبل تنفيذه هجوما... فيديو

نشر التحالف العربي بقيادة السعودية، مساء اليوم الأربعاء، لحظة استهدافه زورقا تابعا لجماعة "أنصار الله" اليمنية في البحر الأحمر قبل تنفيذ هجوم وشيك مقابل الصليف في محافظة الحديدة غربي اليمن.

وأمس الثلاثاء، أعلن التحالف تدمير الزورق التابع لـ "أنصار الله"، مؤكدا استمرار الجماعة "في تهديد الملاحة البحرية والتجارة العالمية".

وصرح التحالف وقتها أن جماعة "أنصار الله" تتخذ اتفاق استوكهولم مظلة لإطلاق الهجمات العدائية والإرهابية من محافظة الحديدة.

فيديو | #التحالف ينشر فيديو تدميره زورقا مفخخا مقابل ميناء "الصليف" أمس#الإخبارية pic.twitter.com/xIAhJDJSyh — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 17, 2021

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلن التحالف العربي إحباط هجوم على المملكة بطائرة مسيرة أطلقت من اليمن.

وصرح التحالف في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس): "إحباط عملية هجوم وشيك بإطلاق طائرة بدون طيار مفخخة تجاه المملكة من عمران"، شمالي اليمن.

وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر عام 2014.