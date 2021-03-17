هل الأول من نوعه... لقاء مغربي إسرائيلي جديد لبحث التعاون المشترك

عقد السفير محمد مثقال، مدير عام الوكالة المغربية للتعاون الدولي، لقاء عمل مع السفير ديفيد غوفرين، القائم بأعمال مكتب الاتصال الإسرائيلي في المغرب.

ذكرت صحيفة "هسبريس"، مساء اليوم الأربعاء، أن الطرفين ناقشا سبل تعزيز التعاون بين الوكالة المغربية للتعاون الدولي ونظيرتها الإسرائيلية، المعروفة باسم "ماشاف"، خصوصا في مجالي التربية والتكوين والفلاحة.

من جانبه، عبر السفير ديفيد غوفرين عن إعجابه بطريقة عمل إدارة الوكالة المغربية للتعاون الدولي، مؤكدا أن هذا الأمر يعمل على إتاحة فرصة استفادة دولة إسرائيل من تجربة الوكالة ـ على حد تعبيره.

وكانت المغرب قد أعلنت المشاركة في المعرض الدولي للسياحة في إسرائيل، المزمع تنظيمه يومي 15 و16 يونيو/حزيران المقبل.

وأفاد الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "I24 NEWS"، مساء الثلاثاء الماضي، بأن هذا المعرض الإسرائيلي السنوي هو أحد أكبر المعارض على مستوى الشرق الأوسط بين المتخصصين في الصناعة السياحية.

سيشارك المغرب ببعثة من المختصين في الصناعة السياحية إلى جانب مختصين من دول الإمارات وأوزبكستان وسلوفينيا والبرتغال والفلبين وقبرص وجمهورية التشيك، إلى جانب الدولة المستضيفة ودول أخرى في الدورة 27 لهذا السوق السياحي الكبير.

ومن المتوقع أن يحضر 1870 عارضا من 57 دولة مختلف، حيث انطلق المعرض افتراضيا مع بداية شهر مارس/آذار الجاري، وسيستمر حتى 16 يونيو/حزيران المقبل.

تأتي مشاركة المغرب في هذا المعرض الكبير في أعقاب استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المملكة وإسرائيل.

يشار إلى أن وزيرة السياحة المغربية، نادية فتاح علوي، قد تحدثت في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، مع نظيرتها الإسرائيلية، أوريت كوهين، كما تم توقيع اتفاقية لتسيير الرحلات الجوية من وإلى مطار بن غوريون بتل أبيب في اتجاه مطار محمد الخامس بالدار البيضاء.

وكانت نادية فتاح علوي قد قالت لهيئة البث الإسرائيلية "كان" إن عدد السياح الإسرائيليين الذين سيزورون المغرب سيتضاعف "من 50 ألفا إلى 200 ألف بعد إطلاق رحلات جوية مباشرة بين المغرب وإسرائيل، في العام 2021 الجاري".