بيان هام من "الصحة" السعودية حول "بيع مواعيد" لقاح كورونا

أصدرت وزارة الصحة السعودية، مساء اليوم الأربعاء، بيانا هاما تعليقا على إعلان متداول لبيع مواعيد تلقي لقاح كورونا.

وصرحت الوزارة في بيانها: "تم ضبط مخالفة الإعلان المتداول عن بيع مواعيد لقاح كورونا، وتم اتخاذ الإجراء اللازم بحق المخالفين".

وشددت الوزارة على أنه لا صحة لوجود منصات لحجز اللقاح؛ سوى المنصة المعتمدة لحجز لقاح كورونا ممثلة في تطبيق "صحتي".

وأكدت أن الحجز لأخذ لقاح كورونا متاح للجميع مجاناً عبر التطبيق في كافة مواقع تقديم التطعيم.

تم ضبط مخالفة الإعلان المتداول عن بيع مواعيد لقاح كورونا، وتم اتخاذ الإجراء اللازم بحق المخالفين.

ولا صحة لوجود منصات لحجز اللقاح؛ سوى المنصة المعتمدة لحجز لقاح كورونا منصة تطبيق صحتي.

ونؤكد بأن الحجز لأخذ لقاح كورونا متاح للجميع ومجاناً عبر التطبيق في كافة مواقع تقديم التطعيم. — المتحدث الرسمي لوزارة الصحة (@spokesman_moh) March 17, 2021

وتم تداول إعلان بشكل كبير بمواقع التواصل الاجتماعي في المملكة مؤخرا عن عرض بيع مواعيد تلقي اللقاح.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 393 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و7 حالات وفاة.