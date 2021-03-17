دحلان يشن هجوما شرسا على عباس ويتوقع تفوق تياره في الانتخابات

شن القيادي السابق في حركة فتح ،محمد دحلان، هجوما شرسا على الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

جاء هذا في مقابلة أجرتها قناة "العربية" مع القيادي الفلسطيني، وأذاعتها اليوم الأربعاء عبر شاشتها.

واتهم دحلان الرئيس محمود عباس، بالفشل في تحقيق كل ما وعد به، وبأن عهده شهد تكريس الانقسام والتفكك في الداخل الفلسطيني.

وقال القيادي الفلسطيني إن: الأوضاع المعيشية للمواطنين في عهد عباس وصلت إلى حالة مزرية، وإن كل ما يهمه هو البقاء في السلطة والتنكيل بمعارضيه وإقصاء أي صوت يختلف معه، على حد تعبيره.

ورأى دحلان أن الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة في فلسطين سوف تعيد تشكيل السلطة. واعتبر أن تيار "الإصلاح الديمقراطي" الذي يتزعمه سيكون فرس الرهان، وأن قائمة "التيار" سيكون لها شأن عظيم في الانتخابات.

وكان عباس قد أصدر، في يناير/كانون الثاني الماضي، مرسوما رئاسيا يقضي بإجراء الانتخابات التشريعية في 22 مايو/أيار 2021، والرئاسية في 31 يوليو/تموز، والمجلس الوطني في 31 أغسطس/آب.