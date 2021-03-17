رئيس وزراء مصر يحذر من زيادة إصابات كورونا خلال شهر رمضان

أطلقت مصر، اليوم الأربعاء 17 مارس/آذار، تحذيرا شديد اللهجة، من زيادة إصابات فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، خلال شهر رمضان المقبل.

ونقل موقع "مصراوي" عن مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، قوله إن الوضع حرج وقد يزداد خطورة خلال شهر رمضان.

وجاءت تصريحات مدبولي، خلال اجتماع اللجنة الطبية لمتابعة آخر مستجدات فيروس كورونا، واللقاحات الخاصة به، بحضور وزيرة الصحة، هالة زايد، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، خالد عبد الغفار، ووزير الدولة للإعلام، أسامة هيكل، ومستشار الرئيس للشؤون الصحية، محمد عوض تاج الدين، وعدد من المسؤولين المصريين المختصصين في الشأن الصحي.

وقال رئيس الوزراء المصري: "ينبغي التأكيد على استمرار الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا خلال هذه المرحلة، ولاسيما ارتداء الكمامة، وذلك بالتزامن مع المساعي التي تبذلها الدولة لتوفير اللقاحات المضادة لهذا الفيروس، والعمل على تأمين توافر كافة المتطلبات الطبية من مستلزمات وأجهزة، وذلك وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الشأن".

وتابع قائلا: "ينبغي كذلك أن نتأكد من توافر كافة المستلزمات الطبية وكذلك إمدادات الأوكسجين بجميع المستشفيات، مع استمرار تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية بشكل حاسم، وعدم التهاون حرصا على سلامة وصحة المواطنين".

واعتبر مدبولي أنه "مع قرب حلول شهر رمضان المعظم، وانتشار بعض العادات المصرية المتعارف عليها، فإن ذلك قد يؤدي إلى تزايد أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا، وهو ما يستوجب منا جميعا الحرص الزائد".

وختم قائلا :"يتطلب العمل على زيادة توعية المواطنين بمخاطر ذلك، خاصة أننا قد عانينا كثيرا خلال العام الماضي، وواجهنا عدة تحديات في هذا الشأن".