إسرائيل تقول إن قطر والسعودية وسلطنة عمان من الدول القريبة للتطبيع

جاءت تصريحات كوهين في مقابلة مع موقع صحيفة "يديعوت آحرونوت"، مساء اليوم الأربعاء، وذكرت الصحيفة أن "وزير الاستخبارات الإسرائيلي قدر أن الدول الأربعة القريبة من إبرام اتفاقيات سلام مع إسرائيل، كما أشار رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، أمس، هي السعودية، سلطنة عمان، قطر والنيجر في أفريقيا".

© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation