تسجيل
21:12 GMT17 مارس/ آذار 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

    أردوغان يؤكد طلب السعودية أسلحة من تركيا... هل ثمة تقارب بين الرياض وأنقرة قريبا؟

    © AFP 2021 / Adem Altan
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/i/logo-itemprop.png
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202103171048391622-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%87%D9%84-%D8%AB%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D9%88%D8%A3%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%A9-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%9F/

    في الوقت الذي تسعى فيه تركيا لتطبيع العلاقات مع السعودية ومصر، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن المملكة طلبت شراء طائرات دون طيار من أنقرة.

    قال أردوغان، إن السعودية طلبت شراء طائرات مسيرة من تركيا، وذلك في وقت تشهد فيه العلاقات بين البلدين توترات منذ مقتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي عام 2018.

    مبنى الوزارة الخارجية التركية
    © AFP 2021 / Sheimo Uglu
    تركيا تكشف عن موقفها من الاتفاق النووي الإيراني

    وكانت وكالة "بلومبرغ" قد ذكرت أن الإمارات والسعودية تدرسان حاليا إقامة علاقات أفضل مع تركيا يمكن أن تفيد التجارة والأمن في المنطقة التي تعج بالاضطرابات.

    صفقة أسلحة

    وصرح الرئيس التركي خلال مؤتمر صحفي عقب توقيع اتفاقيات ولقاء أعضاء المجلس الرئاسي للبوسنة والهرسك: "السعودية تنفذ مناورات عسكرية مع اليونان من جهة وتطلب شراء طائرات مسيرة من تركيا من جهة ثانية".

    وفي وقت سابق قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن أنقرة لا ترى أي سبب يمنع تحسين العلاقات مع السعودية، وأنها مستعدة للتجاوب مع أي خطوات ايجابية من الرياض والإمارات أيضا.

    وقال الوزير التركي: "بالنسبة لنا لا يوجد أي سبب يمنع تحسين العلاقات مع المملكة العربية السعودية". وأضاف "في حال أقدمت السعودية على خطوات إيجابية فسنقابلها بالمثل والأمر ذاته ينطبق على الإمارات".

    ولفت إلى أن دخول العلاقات بين السعودية والإمارات وقطر مرحلة جديدة (إثر المصالحة الخليجية)، يمكن أن يسهم في تحسين العلاقات بين أنقرة من جهة والرياض وأبوظبي من جهة أخرى، وذلك في معرض رده على سؤال بهذا الخصوص.

    وأضاف "نرى في الآونة الأخيرة رسائل أكثر إيجابية من أبوظبي، وتراجع الحملات السلبية ضد تركيا". وتابع "نحن في الأساس ليس لدينا أي مشكلة معهم لكن كانت لديهم مواقف سلبية حيالنا".

    ولفت إلى أن مواقف الإمارات تجاه تركيا تبدو أكثر اعتدالا في الوقت الراهن. كما أكد عدم وجود أي مشكلة لتركيا مع السعودية على صعيد العلاقات الثنائية، وأن العلاقات كانت على مايرام قبل حادثة اغتيال الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية المملكة في إسطنبول.

    رغبة تركية

    الدكتور جواد كوك، المحلل السياسي التركي، قال إن: "هناك محاولات ومطالب من قبل الحكومة التركية لتطبيع العلاقات مع مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات".

    وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "المناورات السعودية اليونانية تسببت في مشكلات كبيرة لأنقرة، التي تبحث بجدية الآن تحسين العلاقات مع المملكة العربية السعودية، خاصة أن هذه المصالحة ستصب في صالح المنطقة بشكل عام".

    وعن أسباب التوجهات التركية، قال كوك إن "أصوات المعارضة التركية الداخلية ارتفعت في الداخل، بعد تنديد الشارع التركي بتخريب العلاقات التركية المصرية، التركية الخليجية، وهو ما تسبب في أزمات سياسية واقتصادية لأنقرة".

    وأكد أن "تركيا تعلم جيدًا أن تطبيع العلاقات مع مصر واستخدامها كبوابة لمصالحة عامة، أسهل من إنشاء علاقات مع سوريا، خاصة أن تخريب العلاقات الخارجية لتركيا أثرت على الوضع الداخلي بشكل كبير"، مضيفًا: "هذه الرغبة حقيقية وجدية وليست مراوغة سياسية كما يظن البعض".

    مناورة سياسية

    من جانبه قال الدكتور شاهر النهاري، المحلل السياسي السعودي، إن "الرئيس التركي الطيب أردوغان يمر بظروف شديدة الصعوبة والعسر، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، وهو يسعى حاليًا لإثبات الذات".

    وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "ما تملكه تركيا من أسلحة ومنها الطائرات المسيرة لا تفرق كثيرًا عما تصنعه السعودية، وعما يمكن إيجاده من أسلحة في دول أخرى مثل روسيا والهند وباكستان، وهي لديها نوعية أسلحة أفضل وبأسعار أقل كثيرًا عن أنقرة".

    وتابع: "تصريحات أردوغان بشأن شراء المملكة السلاح من تركيا لا يعدو كونه مناورة سياسية لكسب التعاطف، والصداقة مع بعض الدول، وإعطاء جانب من الهيبة والدعاية لدولته، خاصة في تلك الظروف السياسية الضبابية بين الرياض وأنقرة".

    الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ديسمبر 2020
    © REUTERS / PRESIDENTIAL PRESS OFFICE
    بعد انقلابها السياسي المفاجئ... تركيا تعرض التدخل لحل أزمة سد "النهضة" بشرط

    وأكد أن "الأمور لم تصبح بعد جلية، ومحاولة الرئيس التركي إلى العودة للحضن العربي مرة أخرى وإصلاح ما أفسده طوال العشر سنوات الماضية تحتاج إلى وقت أطول بكثير من هذه الفترة البسيطة التي بدأ أردوغان فيها التودد لمصر والسعودية".

    وأوضح أن "مسألة الأسلحة لا تعدو كونها إثارة للجدل، وإعطاء بعض الدعاية للدولة التركية وأسلحتها، وفي نفس الوقت تقليل ما تستطيع المملكة أن تصنعه، وأن تجلبه من دول كثيرة وبجودة وتقنية وأسعار تتفوق على الأسلحة التركية".

    وأفادت وكالة بلومبرغ بأن الإمارات والسعودية تدرسان حاليا إقامة علاقات أفضل مع تركيا، وأضافت أن هذه التحركات تعتمد على موافقة تركيا على التخلي عن دعم جماعة "الإخوان المسلمين"، المصنفة كتنظيم إرهابي في عدد من الدول العربية بينها السعودية والإمارات، إضافة إلى مصر.

    ومع ذلك اعتبرت الوكالة أن "هذه التحركات مؤقتة بالنظر إلى خلفية التوترات طويلة الأمد والصراع على النفوذ"، بين أنقرة وكل من الرياض وأبوظبي.

    ورغم الخلافات بين الطرفين، فيما يتعلق بالحرب في ليبيا والأوضاع في سوريا والعراق ومصر، وبحث تركيا عن مصادر الطاقة في البحر المتوسط، تشكل هذه البادرة جزءا من نغمة أكثر واقعية وتصالحية في الخليج في الوقت الحالي، ووصفت الإمارات إنهاء الأزمات بأنه جزء من رؤيتها لعالم ما بعد كوفيد 19، وفق بلومبرغ.

    وألقت الوكالة بالضوء على سوق التصدير كورقة مساومة قوية، لافتة إلى أن الإمارات هي ثاني أكبر شريك تجاري لتركيا في الشرق الأوسط بعد العراق، إذ بلغ حجم التجارة الثنائية نحو 8 مليارات دولار في عام 2019.

     وتصدر تركيا مجموعة كبيرة من السلع إلى البلاد، تتنوع من الأحجار الكريمة إلى قطع غيار الطائرات.

    كذلك فإن السعودية، التي تزود تركيا بالنفط والمواد الكيميائية، هي في الوقت نفسه أحد أكبر أسواقها الإقليمية على الرغم من تراجع الصادرات.

    انظر أيضا:

    وكالة: تحركات سرية لتخفيف التوتر بين تركيا وكل من السعودية والإمارات
    تركيا ترد للمرة الأولى على أنباء إغلاق مدارسها في السعودية
    أردوغان يعلن مفاجأة... السعودية تطلب "سلاحا خطيرا" لأول مرة من تركيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    سيلفيا أليخاندرا جيلفيز، طبيبة الطوارئ في عيادة كولومبيا، تصنع إشارة القلب بيديها قبل تلقيها حقنة بجرعة من لقاح فايزر ضد كوفيد-19 في عيادة كولومبيا في بوغوتا، كولومبيا، 18 فبراير 2021
    بطلات في المعاطف البيضاء... كل عام وأنتن بخير وعافية
    خلافا لترامب.. بايدن يعترف بالاحتلال الاسرائيلي للضفة الغربية
    خلافا لترامب.. بايدن يعترف "بالاحتلال الإسرائيلي" للضفة الغربية
    المشرق الجديد... مشروع عربي ينازع توجهات إقليمية
    المشرق الجديد... مشروع عربي ينازع توجهات إقليمية
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك