الحوثي: إذا أعلنت السعودية انسحابها من اليمن كما فعلت الإمارات فسيتوقف قصفها

كشف القيادي في جماعة "أنصار الله"، محمد علي الحوثي، اليوم الخميس، عن وصول رسالة من زعيم الجماعة، عبد الملك الحوثي إلى دولة الإمارات العربية، والتي أدت إلى "توقف استهدافها".

وقال الحوثي في تغريدة عبر تويتر إنه "‏بطريقة ما وصلت رسالة من القائد السيد عبدالملك الحوثي إلى الإمارات نصحهم فيها بالتوقف"، لافتا إلى أن الرسالة دفعت الإمارات إلى "إعلان انسحابها رسميا".

وأضاف: "‏وتوقف الاستهداف لها، ‏وإذا أعلنت السعودية انسحابها كما فعلت الإمارات من اليمن فسيتوقف قصفها ‏هذه هي الحكاية لا أكثر فيما أعتقد"، على حد قوله.

لماذالا يتم قصف الامارات كالسعودية؟

بطريقةماوصلت رسالة من القائد السيد عبدالملك الحوثي إلى الإمارات نصحهم فيها بالتوقف

وقد أعلنت الامارات انسحابها رسميا

وتوقف الاستهداف لها

وإذا أعلنت السعودية انسحابها كما فعلت الامارات من اليمن فسيتوقف قصفها

هذه هي الحكاية لا أكثر فيما أعتقد. — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) March 17, 2021

وسحبت الإمارات بعض قواتها من مناطق، منها ميناء عدن الجنوبي والساحل الغربي، لكنها تقول إنها لا تزال على التزاماتها تجاه حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، المعترف بها دوليا.

وقال مسؤول إماراتي للصحفيين في دبي، يوليو/تموز 2019 "استمر نقاشنا بشأن إعادة انتشارنا لما يزيد عن عام، وتزايد (النقاش) بعد توقيع اتفاق ستوكهولم في ديسمبر".

وأضاف المسؤول "من المنطقي جدا لنا إعادة الانتشار بعيدا عن الحديدة. وبالمثل فإن مدينة عصب في إريتريا تأثرت أيضا لأنها كانت نقطة اطلاق لعملياتنا في الحديدة"، مضيفا أن تحركات القوات في مناطق أخرى في اليمن "تكتيكي ويعتمد على احتياجاتنا".

وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، التي سيطرت عليها جماعة أنصار الله "الحوثيين" أواخر عام 2014.