الملك سلمان يثير تفاعلا واسعا على مواقع التواصل... صور

أثار العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، تفاعلا واسعا، بعد تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورتين حديثتين له مع بعض الأمراء.

وتظھر الصور الملك سلمان، وھو يقف بجوار سیارة بجانب الأمیر فیصل بن سعود، وفي صورة أخرى، ظھر مع الأمیر سطام بن سعود بن عبد العزيز، وجمعت صورة أخرى العاهل السعودي بحسام بن سعود بن عبد العزيز.

صورة حديثة :

لسيدي #خادم_الحرمين_الشريفين #الملك_سلمان_بن_عبدالعزيز

والأمير فيصل بن سعود بن محمد

حفظهم الله ورعاهم .. pic.twitter.com/VlUsdlZueL — صور آل سعود (@alsaud1ksa) March 17, 2021

#صوره حديثه لسمو سيدي صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور #حسام_بن_سعود بن عبدالعزيز مع مولاي #خادم_الحرمين_الشريفين الملك #سلمان_بن_عبدالعزيز آل سعود حفظهم الله ورعاهم ❤️ pic.twitter.com/S0qPJt0YXR — رحم الله الملك سعود (@kingss30) March 17, 2021

#صوره حديثه لسمو سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز

مع مولاي #خادم_الحرمين_الشريفين الملك #سلمان_بن_عبدالعزيز آل سعود حفظهم الله ورعاهم ❤️ pic.twitter.com/rehBirao0v — رحم الله الملك سعود (@kingss30) March 17, 2021

​وكان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وافق يوم الاثنين، على عدد من المبادرات التي تهدف إلى مساعدة الأفراد والمؤسسات العاملة في قطاع الحج والعمرة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن المبادرات تهدف إلى التخفيف من الآثار المالية والاقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيد-19 على القطاع الذي يقدم الدعم للحج والعمرة.

وتشمل المبادرات إعفاء مرافق الإيواء من الرسوم السنوية لرخص الأنشطة التجارية البلدية لمدة سنة في مدينتي مكة والمدينة، وسيتم أيضا إعفاء منشآت قطاع الحج والعمرة من المقابل المالي على الوافدين العاملين لمدة ستة أشهر، كما يمكن تجديد تراخيص وزارة السياحة دون مقابل لمرافق الإيواء في مدينتي مكة والمدينة لمدة سنة قابلة للتمديد.