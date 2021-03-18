رغم غضبها من نتنياهو...  لقاء رياضي جديد يجمع إسرائيل بالإمارات

ذكرت صفحة "إسرائيل بالعربية"، الناطقة بلسان الخارجية الإسرائيلية في تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي في "تويتر"، مساء اليوم الخميس، أن هذا الأسبوع، ولأول مرة، يلتقي فريقا الروغبي الإماراتي والإسرائيلي في مباراة ودية في دبي.

وتحت عنوان أكدت الوزارة الإسرائيلية أن تلك الصورة تروي حكاية السلام بين إسرائيل والإمارات، حيث أرفقت صورة للاعبين، أحدهما إماراتي والآخر إسرائيلي، وهما يلعبان في مباراة واحدة جنبا إلى جنب.

صورة تروي حكاية السلام بين #إسرائيل و #الإمارات🇮🇱🇦🇪



هذا الأسبوع ولأول مرة يلتقي فريقا الروغبي من كلا البلدين في مباراة ودية في دبي. @michaldivon 📸 هكذا تولد الصداقات وتتقوى اواصر السلام الشعبي. #صباح_السعاده والبركة pic.twitter.com/F0sssRu6cy — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) March 18, 2021

وقالت الخارجية الإسرائيلية:

هذا الأسبوع ولأول مرة يلتقي فريقا الروغبي من كلا البلدين في مباراة ودية في دبي. هكذا تولد الصداقات وتتقوى أواصر السلام الشعبي. صباح السعادة والبركة.

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، صباح اليوم الخميس، أن الإمارات ألغت استعداداتها لاستضافة قمة دولية بمشاركة إسرائيل، والإدارة الأمريكية الجديدة، وبعض الدول العربية، منها الدول التي وقعت اتفاقيات مع إسرائيل.

وأفادت الصحيفة بأن إلغاء أو إرجاء القمة الدولية يعود إلى غضب ولي العهد الإماراتي محمد بن زايد، من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لمحاولاته استغلال علاقاته بأبو ظبي، واتفاق السلام والتطبيع في حملته الانتخابية.

وأكدت الصحيفة العبرية على موقعها الإلكتروني أن القمة الدولية كان من المفترض أن تقام في شهر أبريل/ نيسان المقبل، بمشاركة نتنياهو إلى جانب شخصية رفيعة من إدارة الرئيس جو بايدن، ورؤساء دول عربية.