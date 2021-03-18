قناة عبرية تكشف ماذا طلبت إسرائيل من مصر

كشفت قناة عبرية، اليوم الخميس، النقاب عن تقديم الرئيس الإسرائيلي طلبا إلى مصر عبر وساطة ألمانية.

ذكرت القناة "السابعة" العبرية، مساء اليوم الخميس، أن الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، طلب من ألمانيا التأثير على مصر لإعادة الجنود الإسرائيليين الأسرى لدى حركة "حماس" في قطاع غزة.

ونقلت القناة عن مسؤولين سياسيين إسرائيليين، أن ريفلين طلب من المسؤولين في ألمانيا خلال زيارته لبرلين، أمس الأربعاء، تقديم طلب إلى مصر من أجل إعادة الجنود الإسرائيليين الأسرى والمفقودين الأربعة في غزة.

وأكدت القناة بموقعها الإلكتروني أن ريفلين قد أثار قضية أو ملف الأسرى والمفقودين الإسرائيليين الأربعة الموجودين بحوزة حركة حماس، خلال زيارته إلى ألمانيا، بجانب ملف النووي الإيراني والوضع في الشرق الأوسط ولبنان، على وجده التحديد.

يذكر أن إسرائيل و"حماس" حاولتا، العام الماضي، الوصول إلى اتفاق تبادل أسرى بعد مبادرة قدمها رئيس الحركة في قطاع غزة، يحيى السنوار، لكن الجهود وصلت إلى طريق مسدود.

وعرضت إسرائيل في نهاية المفاوضات، صفقة تبادل مقابل زيادة المساعدات الطبية الإسرائيلية إلى غزة، لمواجهة وباء كورونا، والإفراج عن أسرى، ولكن ليسوا ضمن قائمة من قتلوا إسرائيليين، أو شخصيات كبيرة، والموافقة على بناء مشاريع اقتصادية في القطاع. غير أن حماس رفضت الاقتراح وأصرت على إطلاق سراح قيادات الأسرى.

وكانت إسرائيل قد توصلت إلى اتفاق مع "حماس"، عبر وساطة مصرية، عام 2011 تم بموجبه، إطلاق "حماس" سراح الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، مقابل الإفراج عن 1027 أسيرًا فلسطينياً.