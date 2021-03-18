صحيفة عبرية: إسرائيل تعرض على ماكرون خرائط لأهداف جيشها في لبنان

ذكرت صحيفة عبرية، اليوم الخميس، أن إسرائيل ستعرض على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خرائط لأهداف جيشها في لبنان.

أفادت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، مساء اليوم الخميس، أنه من المتوقع وصول الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، ورئيس هيئة الأركان الجنرال أفيف كوخافي، إلى العاصمة الفرنسية، باريس، اليوم، للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأكدت أن القضية الرئيسية التي سيتم مناقشتها في المحادثات بين الطرفين، الإسرائيلي والفرنسي، هي قضية لبنان والمطالبة الإسرائيلية بتنفيذ تفويض قوات اليونيفيل والقرار 1701.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجنرال كوخافي سيقدم لماكرون خرائط توضح أهداف الجيش الإسرائيلي في لبنان، وسيبعث من خلاله رسالة إلى لبنان مفادها أنه في أي مواجهة مقبلة مع حزب الله ستتضرر البلاد بشدة، معربا عن أمله في أن ينقل الرئيس ماكرون الرسالة إلى لبنان.

يذكر أن ريفيلين برفقة كوخافي قد زارا النمسا، أمس الأربعاء، حيث عقدا اجتماعات عمل سياسية مع الرئيس ألكسندر فان دير بلان، والمستشار النمساوي سيباستيان كورتس.