 سوريا على رأس جدول أعمال لقاء ظريف وجاويش أوغلو

بحث وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الجمعة، مع نظيره التركي، مولود جاويش أوغلو، العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في مكافحة الإرهاب، وآخر المستجدات في سوريا.

وأفادت وكالة "إرنا"، ظهر اليوم الجمعة، بأن الملف السوري كان على رأس أجندة اللقاء الذي جمع الجانبين، اليوم، في إسطنبول.

كما تناول اللقاء تحديد موعد وجدول أعمال اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة، ومناقشة سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، والقضايا الإقليمية ومواضيع أخرى ذات اهتمام مشترك.

وكان ظريف وجاويش أوغلو أكدا، في 29 كانون الثاني/يناير الماضي، في مؤتمر صحافي مشترك من إسطنبول، على التعاون في القضايا الإقليمية، وتعزيز التعاون بين البلدين، وبحثا عودة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للاتفاق النووي.

ويشار إلى أن زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى تركيا تأتي بعد جولة إقليمية أجراها الشهر الماضي، شملت عدة بلدان في المنطقة، باكو وموسكو ويريفان وتبليسي وأنقرة، والتقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره التركي.

وكان أردوغان قد دعا، مطلع شهر آذار/مارس الجاري، خلال مشاركته افتراضيا، في القمة الـ 14 لقادة منظمة التعاون الاقتصادي إلى رفع العقوبات الأمريكية عن إيران، بدعوى أنها ستساهم في إنعاش الاقتصاد وازدهاره في المنطقة.