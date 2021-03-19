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    رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الناصرة، إسرائيل 13 يناير 2021

    توتر وغضب... مسؤول إماراتي يقول "لم نطبع مع إسرائيل لخدمة قيادات فردية"

    © REUTERS / POOL
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    قال مسؤول إماراتي إن بلاده لم توقع اتفاقيات "إبراهام" مع إسرائيل من أجل قيادات فردية، في إشارة إلى تقارير أفادت بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد يستغل ذلك لتعزيز فرصه في الانتخابات المقبلة.

    وأضاف المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريحات لشبكة CNN "وقعت الإمارات اتفاقيات إبراهيم للأمل والفرص التي توفرها لشعوبنا، وليس لقيادات فردية".

    وتابع "إضفاء الطابع الشخصي على الاتفاقيات وتسييسها بهذه الطريقة يحط من قدر الإنجاز التاريخي، والإمارات لن تسير في هذا الطريق".

    وكانت القناة "12" الإسرائيلية قالت إن "الإمارات غاضبة من استغلال نتنياهو اسم ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، في الدعاية الانتخابية لحزبه مع اقتراب الانتخابات التشريعية في إسرائيل".

    رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الناصرة، إسرائيل 13 يناير 2021
    © REUTERS / POOL
    هل ألغت الإمارات زيارة نتنياهو بعد تصريحاته الأخيرة؟

    وتم تأجيل الزيارة، لتكون هذه المرة هي الرابعة على التوالي، بعد أن ألغيت عدة مرات سابقا بدعوى الإغلاق المستمر في بلاده، نتيجة تفشي فيروس كورونا.

    وقال نتنياهو، في حديث مع إذاعة الجيش الإسرائيلي: "لن أسافر إلى أبوظبي قبل الانتخابات (الإسرائيلية المقررة في 23 مارس/آذار الجاري)، سأصل إلى هناك لاحقا".

    كما رد رئيس الوزراء الإسرائيلي على التقارير التي تحدثت عن أن دولة الإمارات ألغت زيارته، قائلا: "هم لم يلغوا الزيارة، حدث خلل (لم يوضحه)، وأعد بأن أزور الإمارات قريبا".

    نتنياهو، الذي يخوض انتخابات عامة في غضون بضعة أيام، اتخذ قراراً بإقحام اسم ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، في تجمعاته الانتخابية، مسنداً لنفسه الفضل في مشاريع استثمارية إماراتية بمليارات الدولارات في إسرائيل، ومشيرا إلى أن خصومه لا يملكون ذلك النفوذ.

    وقبل أسبوع، قال نتنياهو إن الاستثمار الإماراتي المقترح "وسيلة أخرى لدفع اقتصادنا إلى الأمام، أعتقد أن هذا سؤال آخر يواجهه عامة الإسرائيليين، من سيدفع اقتصادنا إلى الأمام؟".

    وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش
    © AFP 2021 / KARIM SAHIB
    الإمارات غاضبة من نتنياهو... قرقاش يكشف السبب

    وفي أبوظبي، أوضح المسؤولون أنهم أصبحوا محبطين مما اعتبروه "دعاية انتخابية داخلية" من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي.

    وقال المستشار الرئاسي ووزير الدولة السابق للشؤون الخارجية أنور قرقاش، عبر حسابه على تويتر، الأربعاء، إن "الغرض من الاتفاقات الإبراهيمية هو توفير أساس استراتيجي متين لتعزيز السلام والازدهار مع دولة إسرائيل وفي المنطقة الأوسع".

    وأضاف: "لن تكون الإمارات العربية المتحدة جزءا في أي عملية انتخابية داخلية في إسرائيل، الآن أو في أي وقت".

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    الإمارات, إسرائيل
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