(33- صفر) نتيجة أول حدث رياضي يجمع إسرائيل بالإمارات... فيديو وصور

في مباراة ودية هي الأولى من نوعها بينهما، اكتسح المنتخب الإسرائيلي لكرة الرغبي نظيره الإماراتي بنتيجة 33 – صفر.

وأقيمت المباراة في إمارة دبي للفوز بما سمي "كأس صداقة أبراهام" تيمنا باسم اتفاقية التطبيع الموقعة بين البلدين، في الخامس عشر من سبتمبر/أيلول الماضي، برعاية أمريكية.

حدث رياضي رسمي تاريخي بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة 🇮🇱🇦🇪@michaldivon pic.twitter.com/hV7KdmtGxj — إسرائيل في الخليج (@IsraelintheGulf) March 19, 2021

وهنأ الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، فريقي بلاده ونظيره الإماراتي، في رسالة بالفيديو، أشاد خلالها بما أسماه بـ:

بالتعبير الرائع عن الروح الجديدة للسلام بين الشعبين بعد اتفاقات إبراهام التاريخية.

وتابع الرئيس الإسرائيلي، أن "القادة قد يوقعون اتفاقيات سلام.. لكن السلام الحقيقي يتطلب من الشعبين بناء أواصر الصداقة والتعاون في كل المجالات".

صورة تذكارية من المباراة الودية بين منتخب الرغبي الإسرائيلي والمنتخب الإماراتي في ملعب دبي.🇦🇪🇮🇱@ofirgendelman pic.twitter.com/gKVkrjCGmv — إسرائيل في الخليج (@IsraelintheGulf) March 19, 2021

ونقلت صفحة "إسرائيل في الخليج"، وهي صفحة افتراضية لإسرائيل في دول الخليج، عن الناطق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، عوفير غندلمان، اليوم السبت، إنه يُظهر منتخبي إسرائيل والإمارات للرغبي بينما يحتفلان بشعيرة "الكيدوش" اليهودية بعد المباراة التي جمعت بينهما مؤخرا.

لاعبو منتخبي الرغبي الإسرائيلي والإماراتي شاركوا أمس في شعيرة الكيدوش الدينية (تقديس يوم السبت اليهودي) التي أقيمت في دبي بعد المباراة الودية التي أقيمت بينهما.



هذا المشهد كان خياليا قبل عام والآن هو واقع ومشهد عادي يجمع أبناء بلدين وشعبين صديقين بفضل اتفاقيات إبراهيم. pic.twitter.com/8GyXpvNWg4 — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) March 20, 2021

وقال غندلمان:

لاعبو منتخبي الرغبي الإسرائيلي والإماراتي شاركوا أمس في شعيرة الكيدوش الدينية (تقديس يوم السبت اليهودي) التي أقيمت في دبي بعد المباراة الودية التي أقيمت بينهما.

UAE and Israel played first ever friendly rugby match🇮🇱🇦🇪pic.twitter.com/xZkqG5k86k — Lorena Khateeb | لورينا خطيب (@kh_lorena) March 20, 2021

ويظهر في مقطع الفيديو لاعبو المنتخب الإسرائيلي وهم يحتفلون بالشعيرة الدينية بينما يرتدي عدد من الأشخاص الزي التقليدي الإماراتي، وعليها علم الإمارات، وكلمة "شالوم"، و"سلام" و"peace"، باللغات الثلاث، الإسرائيلية والعربية والإنجليزية.