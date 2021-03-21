لتوصيل البيتزا... سماء بلدة إسرائيلية تعج بالطائرات المسيرة... صور

نشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الأحد 21 مارس/آذار، صورا جديدة لطائرة مسيرة ستقوم بتوصيل الطلبات.

ونشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية تغريدة جديدة لها على صفحتها الرسمية "إسرائيل بالعربية"، ظهر اليوم الأحد، أوضحت من خلالها أن "البيتزا" ستصل قريبا إلى منزل الزبون في البيت عبر طائرة مسيرة.

قريبا تصل البيتزا الى منزل الزبون في البيت عبر طائرة مسيرة ! تعكف #إسرائيل على تطوير غرفة تحكم وطنية للذكاء الاصطناعي بحلول العام 2023، والتي ستدير من خلالها الطائرات بدون طيار في جميع أنحاء البلاد وتجري حاليا تجارب لعدة طائرات بصورة آنية وفي مساحة صغيرة. صورة توضيحية @Gadfin pic.twitter.com/e3bByCBG55 — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) March 21, 2021

وقالت الخارجية الإسرائيلية:

تعكف إسرائيل على تطوير غرفة تحكم وطنية للذكاء الاصطناعي بحلول العام 2023، والتي ستدير من خلالها الطائرات دون طيار في جميع أنحاء البلاد.

وتابعت "وتجري حاليا تجارب لعدة طائرات بصورة آنية وفي مساحة صغيرة".

وجاء هذا في إطار عملية اختبار تقوم بها السلطات المحلية الإسرائيلية عبر غرفة تحكم، لتنسيق طيران هذه الطائرات المسيرة، مع بعضها ومع والطائرات العادية والهليكوبتر.

ونقلت وكالة "رويترز" عن حجيت ليدور، من هيئة الابتكار الإسرائيلية "هذه فرصة للمنظمين لمعرفة ما هو المطلوب لاستخدام طائرات التسليم المسيرة كواقع يومي، ولمشغلي الطائرات المسيرة لمعرفة المتوقع منهم بدورهم".

وفي أول تجربة حية ضمن مرحلة اختبار مدتها عامان، انطلقت في يناير/ كانون الثاني، سلمت السلطات المجال الجوي للخضيرة إلى خمس شركات من القطاع الخاص تطلق الطائرات المسيرة في مسارات متقاطعة مصممة لاختبار طريقة إدارة غرفة التحكم للأمر. وتقع الغرفة في مدينة حيفا على بعد 56 كيلومترا.