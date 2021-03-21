وزير الداخلية اللبناني يكشف دور قطر في بلاده

أشاد محمد فهمي، وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، بمواقف دولة قطر تجاه بلاده، ودعمها الدائم لوحدته واستقراره وازدهاره.

وقال فهمي إن "العلاقات القطرية اللبنانية تطورت وتعززت بفضل دعم الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد، وحرص دولة قطر على تقديم المساعدات إلى الشعب اللبناني".

وأعرب فهمي في حوار لصحيفة "الشرق" القطرية، اليوم الأحد، عن تقديره لمستوى الأداء وما شاهده من أنظمة تقنية متطورة، خلال افتتاح المعرض الدولي للأمن الداخلي والدفاع المدني (ميليبول قطر 2021) في نسخته الثالثة عشر.

وقال محمد فهمي:

إن معرض ميليبول أصبح واحدا من أهم المعارض الدولية المتخصصة في الأمن الداخلي والدفاع المدني، ويستقطب أبرز الشركات الدولية الرائدة في المنتجات والخدمات التي تعزز قدرات الدول في مواجهة مختلف التحديات الأمنية.

وتابع وزير الداخلية اللبناني، أن "المنشآت المونديالية أبهرت جميع المشاركين في معرض ميليبول، ومونديال قطر 2022 سيكون علامة فارقة في تاريخ بطولة كأس العالم لكرة القدم".

ونوه الوزير فهمي بمواقف دولة قطر وأدوارها الدبلوماسية، مؤكدا أن الوساطة القطرية من أنجح الوساطات في العالم، مشيرا إلى أن الدور القطري في لبنان لم يرتبط بأي مصلحة سياسية، كما نوه بسياسة قطر الخارجية وحرصها على مساعدة شعوب الدول الشقيقة والصديقة، وحرصها على مساعدة لبنان لتجاوز أزماته.