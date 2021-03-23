أثناء زيارة نتنياهو للجنوب... إطلاق صاروخ من قطاع غزة نحو إسرائيل

كما أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، بأن الصاروخ سقط في منطقة مفتوحة في مدينة بئر السبع جنوبي إسرائيل، دون وقوع إصابات أو أضرار تذكر.
השיגור לעבר באר שבע - בזמן ביקור נתניהו בעיר | צפו בתיעוד היריhttps://t.co/8J4ya9ucES pic.twitter.com/B6eKtPRPgT— ynet עדכוני (@ynetalerts) March 23, 2021
وأكدت الصحيفة العبرية بموقعها الإلكتروني أنه تم إطلاق الصاروخ على مدينة بئر السبع، تزامنا مع زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو للمدينة، وبعد وقت قصير أخرجه حراس الأمن من المدينة.
ويبدو أن نتنياهو كان في زيارة لتحفيز وتشجيع أنصاره للخروج إلى التصويت.
בזמן ביקור נתניהו בבאר שבע: רקטה מעזה התפוצצה בשטח פתוח סמוך לעירhttps://t.co/ssj1XewsoE @amirbohbot @talshalev1 pic.twitter.com/1NyYafsjf9— וואלה! (@WallaNews) March 23, 2021
وكان نتنياهو قد قام، في اليوم نفسه، بجولة ميدانية في مدينة بات يام، بالقرب من مدينة تل أبيب الواقعة على ساحل البحر المتوسط، ودعا الجمهور الإسرائيلي عبر مكبر الصوت "الميكروفون" من سيارته للتوجه إلى صناديق الاقتراع والإدلاء بأصواتهم.
בזמן ביקור נתניהו בעיר: רקטה התפוצצה בשטח פתוח ליד באר שבע • @bokeralmog, @alonbd ו-@OrHeller עם הפרטים >> https://t.co/IRKn3Z7nvN— חדשות 13 (@newsisrael13) March 23, 2021
(צילום: רויטרס) pic.twitter.com/eG5D1YtbHr
كما أجرى نتنياهو جولة أخرى داخل المدينة نفسها، ولكن داخل أحد "المولات" الشهيرة بالمدينة، ممسكا بالميكروفون، داعيا الناخبين إى الإسراع بالتصويت لصالح حزب "الليكود".
وتشهد إسرائيل، اليوم الثلاثاء، وحتى الساعة العاشرة مساء بالتوقيت المحلي، انتخابات برلمانية لاختيار 120 عضوا بالكنيست، وهي الرابعة في غضون عامين.
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