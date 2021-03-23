أثناء زيارة نتنياهو للجنوب... إطلاق صاروخ من قطاع غزة نحو إسرائيل

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي "غالي تساهل"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن صاروخا أطلق من قطاع غزة، نحو البلدات الإسرائيلية.

كما أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، بأن الصاروخ سقط في منطقة مفتوحة في مدينة بئر السبع جنوبي إسرائيل، دون وقوع إصابات أو أضرار تذكر.

השיגור לעבר באר שבע - בזמן ביקור נתניהו בעיר | צפו בתיעוד היריhttps://t.co/8J4ya9ucES pic.twitter.com/B6eKtPRPgT — ynet עדכוני (@ynetalerts) March 23, 2021

وأكدت الصحيفة العبرية بموقعها الإلكتروني أنه تم إطلاق الصاروخ على مدينة بئر السبع، تزامنا مع زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو للمدينة، وبعد وقت قصير أخرجه حراس الأمن من المدينة.

ويبدو أن نتنياهو كان في زيارة لتحفيز وتشجيع أنصاره للخروج إلى التصويت.

وكان نتنياهو قد قام، في اليوم نفسه، بجولة ميدانية في مدينة بات يام، بالقرب من مدينة تل أبيب الواقعة على ساحل البحر المتوسط، ودعا الجمهور الإسرائيلي عبر مكبر الصوت "الميكروفون" من سيارته للتوجه إلى صناديق الاقتراع والإدلاء بأصواتهم.

كما أجرى نتنياهو جولة أخرى داخل المدينة نفسها، ولكن داخل أحد "المولات" الشهيرة بالمدينة، ممسكا بالميكروفون، داعيا الناخبين إى الإسراع بالتصويت لصالح حزب "الليكود".

​وتشهد إسرائيل، اليوم الثلاثاء، وحتى الساعة العاشرة مساء بالتوقيت المحلي، انتخابات برلمانية لاختيار 120 عضوا بالكنيست، وهي الرابعة في غضون عامين.