علاوي يصف الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن بـ"النجاح للحكومتين العراقية والأمريكية"

وصف مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون إصلاح القطاع الأمني، حسين علاوي، اليوم الثلاثاء، إطلاق المرحلة الثالثة من الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن بـ"النجاح للحكومتين العراقية والأمريكية".

موسكو - سبوتنيك . وقال علاوي في "تغريدة" على "تويتر" ‏إن "الإصرار من قبل رئيس الوزراء مصطفى [الكاظمي] على نقل العلاقات نحو أفق أوسع من الجانب الأحادي إلى الجوانب المتعددة، سيكون كفيلا بدعم التجربة الديمقراطية ومكافحة الإرهاب".

وأعلن البيت الأبيض، اليوم، أن الولايات المتحدة والعراق سيعقدان حوارا استراتيجيا في شهر نيسان/ أبريل القادم، "سيوضح" وضع قوات التحالف في البلاد ووضع خطة لتدريب القوات العراقية، وتقديم النصائح لها حتى لا يعيد تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) تجميع صفوفه.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، في بيان:

الاجتماعات ستوضح بشكل أكبر أن قوات التحالف الدولي متواجدة في العراق فقط للتدريب، وتقديم النصائح للقوات العراقية لضمان عدم تمكن تنظيم داعش من إعادة تجميع صفوفه".

وأضافت المتحدثة: "هذه فرصة مهمة لمناقشة مصالحنا المشتركة عبر مجموعة من المجالات، تشمل الأمن والثقافة والتجارة والمناخ".