تسجيل
20:42 GMT24 مارس/ آذار 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    الكنيست الإسرائيلي

    من "المشتركة" إلى "الموحدة"... كيف يقرأ المعسكران نتائج العرب في انتخابات الكنيست الإسرائيلي؟

    © AP Photo / Ariel Schalit
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/i/logo-itemprop.png
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202103241048457920-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D9%82%D8%B1%D8%A3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%9F/

    بين الضربة القوية والانتصار الكبير، اختلفت التفسيرات العربية للنتائج غير الرسمية لانتخابات الكنيست الإسرائيلي، حيث حصلت القائمة "المشتركة" برئاسة أيمن عودة على 6 مقاعد، فيما حصدت القائمة العربية "الموحدة" بقيادة منصور عباس 5 مقاعد.

    ففي الوقت الذي ترى فيه "المشتركة" أن النتائج تعكس الانقسام بين الصفوف العربية، وأن الجمهور العربي هو من سيدفع ثمن ضعف التمثيل العربي، ترى "الموحدة" أن النتائج تؤكد انتصار نهج القائمة الاجتماعي والسياسي وحصولهم على ثقة المواطنين، وأن القوة ليست بعدد المقاعد.

    وخاضت "القائمة المشتركة"، الانتخابات الإسرائيلية بمركباتها الثلاثة، بعد انشقاق منصور عباس الذي خاض الانتخابات بقائمة جديدة تحت اسم "القائمة العربية الموحدة".

    انتخابات إسرائيل
    © REUTERS / RAMZI BOUDINA
    صحيفة: 14 مليار شيكل تكلفة 4 انتخابات إسرائيلية خلال عامين

    وبحسب النتائج المرحلية الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية، فقد حصل حزب الليكود على 30 مقعدا، و"يش عتيد" 18 مقعدا، و"شاس" 9 مقاعد، و"يهدوت هتوراة" 7 مقاعد، و"كاحول لافان" 8 مقاعد، وحزب العمل" 7 مقاعد، و"يمينا" 7 مقاعد، و"يسرائيل بيتينو" 6 مقاعد، والقائمة المشتركة" 6 مقاعد، و"الصهيونية الدينية" 6 مقاعد، و"تكفا حداشا" 6 مقاعد، و"ميرتس" 5 مقاعد، و"القائمة العربية الموحدة" 5 مقاعد.

    انتصار عربي

    اعتبر إبراهيم حجازي، الأمين العام للقائمة العربية الموحدة، التي يقودها منصور عباس، أن حصول قائمته على 5 مقاعد في انتخابات الكنيست الإسرائيلي، بحسب النتائج غير الرسمية، يعد انتصارًا كبيرًا للقائمة العربية الموحدة.

    وقال في تصريحات لـ "سبوتنيك":

    إن النتائج التي حصلت عليها القائمة الموحدة تعكس ثقة كبيرة بنهج القائمة الاجتماعي والسياسي، ويعد بمثابة استفتاء على سياسة القائمة التي طرحتها قبل خوض الانتخابات.

    ويرى حجازي أن "النتائج تشير إلى أن القائمة العربية الموحدة ستكون لها كلمة القول الفصل فيما يتعلق بالساحة السياسية العربية في الكنيست الإسرائيلي بالفترة المقبلة، لا سيما وأن لها تواجدًا كبيرًا في الشارع العربي قبل انضمامها للمشتركة في عام 2013، وسبق وأن خاضت الانتخابات تحت المسمى الحالي".

    رئيس الوزراء الإسرائيلى المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، مع عقيلته سارة نتنياهو، أثناء الإدلاء بصوتهما في انتخابات الكنيست (البرلمان)، الرابعة في إسرائيل خلال أقل من عامين، في حي رحافيا في القدس
    © REUTERS / RONEN ZVULUN
    أثناء زيارة نتنياهو للجنوب... إطلاق صاروخ من قطاع غزة نحو إسرائيل

    وبشأن اعتبار البعض نتائج الانتخابات هزيمة عربية، خاصة وأن القائمة المشتركة كان لها 15 مقعدًا في الجولة السابقة، قال إن "في بداية المرحلة الأخيرة وقبل الانقسام عن القائمة المشتركة، أشارت استطلاعات الرأي إلى أن القائمة في مجملها ستكون قوتها 9 مقاعد فقط، وذلك بسبب الخلافات التي دبت فيها، ولأن بعض الأطراف في المشتركة ابتعدت عن المنهج الذي أنشأت من أجله، خاصة في الجانب الاجتماعي وكذلك النهج السياسي."

    تنافس شديد

    لكن الآن، وبسبب التنافس الذي حدث بين القائمتين المشتركة والموحدة، ارتفعت نسب التصويت، وبات هناك 11 مقعدًا للقائمتين العربيتين داخل الكنيست، وهو ما يعزز التواجد العربي، بحسب حجازي.

    وأشار أمين القائمة العربية الموحدة إلى أن "العبرة هنا ليس بعدد المقاعد، بل بفاعلية هذه القوى السياسية ومدى قدرتها على ممارسة القوة السياسية للعرب في البرلمان"، مضيفًا:

    ففي حالة قبلت هذه القوى التنويم المغناطيسي أو القسري أو أي نوع من أنواع الصمت، لن يعتد بها أحد، أما في حال قررت هذه القوى أن تكون فاعلة ومستقلة وخارجة عن الوصاية ستكون مؤثرة.

    وعن السياسة التي ستتبعها القائمة الموحدة في الكنيست وتعد مختلفة عن سياسة المشتركة، مضى حجازي قائلًا: "ستكون القائمة بعيدة عن وصاية اليسار أو اليمين الإسرائيلي، فكلاهما بالسوء أسوء، وكلاهما يمارس العنصرية ضد كل ما هو عربي في هذه البلاد، وستكون القائمة الموحدة غير مرتبطة بأي تيار، بل ستلتصق بقضايا وهموم المجتمع العربي في الداخل والشعب الفلسطيني، من غير أن نكون محسوبين على أي طرف".

    الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية للكنيست، بنيامين نتنياهو، إسرائيل 24 مارس 2021
    © REUTERS / AMMAR AWAD
    ماذا يحدث في الانتخابات الإسرائيلية وما مصير نتنياهو المنتظر؟

    القائمة العربية لم يعد يعنيها أي صراعات بين تيار اليمين واليسار الإسرائيلي، بل ستكون معنية فقط بأن تكون قوة عربية فاعلة ومستقلة، تستطيع أن تمارس قوتها السياسية أمام كل الطيف الإسرائيلي السياسي، وهذا ما أغفل عنه شركاء الأمس في القائمة المشتركة، وفقا لقول حجازي.

    وفيما يخص إمكانية دخول القائمة الموحدة في أي تحالفات داخل الكنيست، قال: "ننتظر النتائج النهائية، وخلال اليومين المقبلين من المقرر أن ندرس كل السيناريوهات المطروحة، وفي النهاية كل الأمور مفتوحة بما يعود بالنفع والمصلحة على أبناء الشعب الفلسطيني والمجتمع العربي في الداخل الإسرائيلي".

    ضربة قوية

    من جانبه، لم يجد وكيل القائمة المشتركة، منصور دهامشة، في المقاعد التي حصل عليها العرب في انتخابات الكنيست الحالية انتصارًا عربيًا، مؤكدًا أن المواطنين العرب في داخل إسرائيل هم من سيدفعون ثمن هذا الانقسام.

    وبحسب تصريحات دهامشة لـ "سبوتنيك"، جاءت نتيجة الانتخابات البرلمانية في إسرائيل مخيبة للآمال، لكن الأسباب وراء هذا التراجع واضحة، وهو نتيجة الانقسام الذي حصل قبيل الانتخابات بين المكونات العربية، والذي أدى إلى انقسام أحد مكونات القائمة المشتركة وخوضها الانتخابات بشكل منفصل.

    وأوضح أن في شهر أبريل/ نيسان من العام الماضي، شهدت انتخابات الكنيست الإسرائيلية انقسامًا عربيًا وحصلت القائمتان وقتها على 10 مقاعد، فيما حصدت القائمتان اليوم 11 مقعدًا، على عكس الجولة السابقة التي توحدت فيها القائمة وحصدت 15 مقعدًا.

    رئيس الوزراء الإسرائيلى المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، مع عقيلته سارة نتنياهو، أثناء الإدلاء بصوتهما في انتخابات الكنيست (البرلمان)، الرابعة في إسرائيل خلال أقل من عامين، في حي رحافيا في القدس
    © REUTERS / RONEN ZVULUN
    نتنياهو يقول إنه حقق "فوزا كبيرا" في الانتخابات الإسرائيلية

    "يبدو أن مجتمعنا العربي لا يريد أي انقسام في داخله، وهو ما أدى إلى هذه النتيجة التي نعتبرها ضربة للقائمة المشتركة ولكل مركباتها، في النهاية ستعود هذه النتائج بالسلب على القضايا العربية، والمواطنون العرب فقط هم من سيدفعون ثمن هذا الانقسام"، بحسب قول دهامشة.

    وشهدت إسرائيل الثلاثاء 23 مارس/آذار 2021 انتخابات برلمانية لاختيار 120 عضوا في الكنيست، هي الرابعة خلال عامين، وسط أزمة سياسية خانقة بعد فشل الكتل السياسية مرتين في تشكيل حكومة، وإخفاق الحكومة التي تشكلت بعد انتخابات ثالثة جرت في مارس/آذار 2020 في حل الخلافات داخل مكوناتها ما أدى إلى حل الكنيست والذهاب إلى جولة انتخابات رابعة.

    انظر أيضا:

    متنكرا بزي الجيش الإسرائيلي.. قناة عبرية: مجهول اقتحم قاعدة عسكرية وسرق أسلحة
    إعلام: شركة إماراتية تدرس إدارة موانئ إسرائيلية
    صحيفة: 14 مليار شيكل تكلفة 4 انتخابات إسرائيلية خلال عامين
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    تساقط الثلوج على المناطق الجبلية في البليدة، الجزائر 22 مارس 2021
    ثلوج تكسو منطقة البليدة الجزائرية
    بايدن مشغول بأنه غير موجود... ذهب ليبحث عن شجاعته المفقودة
    إنفوجرافيك... من هو حمدان بن راشد آل مكتوم؟
    من هو حمدان بن راشد آل مكتوم؟
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك