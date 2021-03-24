بعد فرز 90 % من الأصوات... كيف تبدو الخريطة الحزبية في إسرائيل.. فيديو

ذكرت وسائل الإعلام العبرية، مساء اليوم الأربعاء، أنه تم فرز نحو 90 % من الأصوات في الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية التي جرت أمس الثلاثاء.

نشرت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، مساء اليوم الأربعاء، تقريرا مصورا أكدت من خلاله أن الحزب الحاكم "الليكود"، ما يزال متصدرا المشهد السياسي في بلاده، بحصوله على 30 مقعدا حتى الآن، يليه حزب "يوجد مستقبل/ يش عتيد بـ 18 مقعدا، ثم حزب "شاس" اليمين المتطرف بـ 9 مقاعد.

משחקי הקואליציה: @MoavVardi עם כל תרחישי הרכבת הממשלה האפשריים בכנסת הקרובה#חדשותהערב pic.twitter.com/HMpMsG2gZL — כאן חדשות (@kann_news) March 24, 2021

وخيب حزب "كاحول لافان/ أزرق أبيض" بزعامة بيني غانتس، وزير الدفاع الإسرائيلي، آمال مؤيديه، حينما حصد 8 مقاعد فقط، يليه حزب "يهوديت هتوراة" اليميني بـ 7 مقاعد، والرقم نفسه لكل من حزب "يمينا" و"العمل"، ثم كل من أحزاب "القائمة المشتركة" و"أمل جديد" ويسرائيل بيتنو" بـ6 مقاعد فقط.

وأكدت القناة العبرية "كان" في تقريرها المطول أن بنيامين نتنياهو، رئيس حزب الليكود الحاكم، يحصد نحو 52 مقعدا، في الائتلاف المقترح تشكيله تحت قيادته، في حين يحصد غريمه، يائير لابيد، رئيس حزب "يش عتيد" على 56 مقعدا، ما يعني إمكانية عدم تمكن رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي، نتنياهو، من تشكيل الحكومة المقبلة في بلاده.

شهدت إسرائيل، أمس الثلاثاء، 23 مارس/ آذار 2021 انتخابات برلمانية لاختيار 120 عضوا في الكنيست، هي الرابعة خلال عامين، وسط أزمة سياسية خانقة بعد فشل الكتل السياسية مرتين في تشكيل حكومة، وإخفاق الحكومة التي تشكلت بعد انتخابات ثالثة جرت في مارس/آذار 2020 في حل الخلافات داخل مكوناتها ما أدى إلى حل الكنيست والذهاب إلى جولة انتخابات رابعة.