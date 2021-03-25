بعد فرز 95 % من الأصوات الانتخابية... ما هي الخريطة الحزبية في إسرائيل.. فيديو

ذكرت وسائل الإعلام العبرية، ظهر اليوم الخميس، أنه تم فرز نحو 95 % من الأصوات في الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية التي جرت أول أمس الثلاثاء.

تبين من خلالها أن الحزب الحاكم "الليكود"، ما يزال متصدرا المشهد السياسي في بلاده، بحصوله على 30 مقعدا حتى الآن، يليه حزب "يوجد مستقبل/ يش عتيد بـ 17 مقعدا، ثم حزب "شاس" اليمين المتطرف بـ 9 مقاعد.

"אנחנו ממצבים את עצמנו בתוך תהליכי השינוי בחברה בישראל" - כך תיאר חבר הכנסת לשעבר @ZouheirBahloul את מיקומה של מפלגת רע"מ כלשון מאזניים בדרך להרכבת ממשלה@mazalm3 pic.twitter.com/h8HbDeBUG8 — ערוץ כנסת (@KnessetT) March 25, 2021

وعلى الرغم من تفوقه في الانتخابات البرلمانية السابقة للكنيست الإسرائيلي، فإن حزب "كاحول لافان/ أزرق أبيض" بزعامة بيني غانتس، وزير الدفاع الإسرائيلي، قد خيب آمال مؤيديه، حينما حصد 8 مقاعد فقط، يليه حزب "يهوديت هتوراة" اليميني بـ 7 مقاعد، والرقم نفسه لكل من حزب "يمينا" و"العمل"، ويسرائيل بيتنو"، ثم كل من أحزاب "الصهيونية الدينية" و"القائمة المشتركة" و"أمل جديد" و"ميرتس" بـ6 مقاعد فقط، في حين جاءت "القائمة الموحدة" في المؤخرة بـ4 مقاعد فقط.

وأكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أنه من المقرر أن تعلن النتيجة النهائية للرئيس رؤبين ريفلين، الأربعاء المقبل، الموافق الواحد والثلاثين من الشهر الجاري، على أن يرشح أحد رؤساء الأحزاب لتشكيل الحكومة المقبل، في السابع من شهر أبريل/نيسان المقبل، لمدة 28 يوما تنتهي في الخامس من مايو المقبل.

בימין טרפדו לנתניהו את מתווה עבאס, בגוש הנגדי בוחנים חלופותhttps://t.co/KPgsMGafla@moran_ynet pic.twitter.com/Hr0VFzWGwC — ynet עדכוני (@ynetalerts) March 25, 2021

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، أن بنيامين نتنياهو، رئيس حزب الليكود الحاكم، يحصد نحو 52 مقعدا، في الائتلاف المقترح تشكيله تحت قيادته، في حين يحصد غريمه، يائير لابيد، رئيس حزب "يش عتيد" على 56 مقعدا، ما يعني إمكانية عدم تمكن رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي، نتنياهو، من تشكيل الحكومة المقبلة في بلاده.

وشهدت إسرائيل، أول أمس الثلاثاء، 23 مارس/ آذار 2021 انتخابات برلمانية لاختيار 120 عضوا في الكنيست، هي الرابعة خلال عامين، وسط أزمة سياسية خانقة بعد فشل الكتل السياسية مرتين في تشكيل حكومة، وإخفاق الحكومة التي تشكلت بعد انتخابات ثالثة جرت في مارس/آذار 2020، في حل الخلافات داخل مكوناتها، ما أدى إلى حل الكنيست والذهاب إلى جولة انتخابات رابعة.