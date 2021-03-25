دعم أوروبي لحكومة ليبيا الجديدة ولتثبيت وقف النار

أكد وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا، اليوم الخميس، دعم أوروبا للسلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا وضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في جميع أرجاء البلد.

القاهرة- سبوتنيك. وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، في مؤتمر صحفي من طرابلس رفقة وزراء خارجية ليبيا وألمانيا وإيطاليا إنه "بوجودنا هنا نثبت أن الاتحاد الأوروبي يدعم الملف الليبي ونبعث رسالة بأننا مساندين لحكومة الوحدة".

من جهته قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس "طيلة ساعة ونصف اجتمعنا مع مختلف الوزراء في حكومة الوحدة وأكدنا على ضرورة خروج القوات الأجنبية من ليبيا كشرط أساسي للوصول إلى إجراء الانتخابات نهاية العام"، مضيفا "كما أكدنا ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار ومراقبة حظر التسليح".

فيما قال وزير الخارجية الإيطالي لويغي دي مايو "أوروبا مقتنعة أنه لن يكون هناك حل عسكري للأزمة الليبية ونعبر عن ارتياحنا لاستئناف تصدير النفط الليبي وتبني أجندة حكومة الوحدة للأمور العاجلة لليبيين".

وتابع دي مايو "على المستوى العسكري أكدنا ضرورة وقف إطلاق نار وفتح الطريق بين سرت ومصراته"، مشيرا إلى أن "أوروبا ستواصل جهودها في مراقبة تنفيذ حظر التسليح إلى ليبيا ضمن عملية إيريني".

من جهتها، أكدت وزير الخارجية بحكومة الوحدة الليبية نجلاء المنقوش أن "مبدأ السيادة أساس غير قابل للتفاوض في استراتيجية الخارجية الليبية"، مضيفة "نؤكد ضرورة خروج جميع المرتزقة من الأراضي الليبية وفورا".