إسرائيل: نصدر التمور إلى كل العالم وحتى لمنطقة الخليج

أفادت مصادر إسرائيلية، مساء اليوم الخميس، بأن إسرائيل تصدر التمور إلى مناطق مختلفة حول العالم من بينها منطقة الخليج.

وذكرت صفحة "إسرائيل في الخليج"، الحساب الرسمي للسفارة الافتراضية لإسرائيل في دول الخليج، والذي تتدعي أنه مكرس لتعزيز الحوار مع شعوب هذه الدول، أن أشجار النخيل الإسرائيلية تنتج كمية من التمور تزيد على 10 أضعاف إنتاج النخلة المتوسطة (ما يعادل 182 كغم سنويا).

هل تعلم؟ تنتج أشجار النخيل الإسرائيلية كمية من التمور تزيد على 10 أضعاف إنتاج النخلة المتوسطة (ما يعادل 182 كغم سنوياً!). ويتم تصدير الثمار إلى شتى أرجاء المعمورة وحتى لمنطقة الخليج 🌴🇮🇱 pic.twitter.com/1DcK3vV9SX — إسرائيل في الخليج (@IsraelintheGulf) March 25, 2021

وقالت "إسرائيل في الخليج":

ويتم تصدير الثمار إلى شتى أرجاء المعمورة وحتى لمنطقة الخليج.

ويشار إلى أن الإمارات والبحرين قد وقعتا على اتفاق سلام مع إسرائيل، في الخامس عشر من سبتمبر/أيلول الماضي، برعاية الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.