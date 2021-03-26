بعد ظهور نتائج شبه نهائية.. صحيفة عبرية: "القائمة الموحدة" تتحكم في الائتلاف الإسرائيلي المقبل

أظهرت نتائج انتخابات الكنيست "الإسرائيلي، بعد الانتهاء من فرز 99.7 % من مجمل الأصوات، حصول معسكر رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، على أغلبية 59 مقعدا.

وأفادت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، صباح اليوم الجمعة، أن معسكر نتنياهو ترتفع أسهمه في حال مشاركة حزب "يمينا" برئاسة نفتالي بينيت، وإن احتاج إلى 61 مقعدا من أصل 120 حتى يستطيع تشكيل ائتلاف حكومي.

وبعد فرز أكثر من 99.7% من الأصوات، كانت النتائج كما يلي:

"الليكود"، برئاسة بنيامين نتنياهو 30 مقعدا.

"يوجد مستقبل/يش عتيد" برئاسة يائير لبيد 17 مقعدا.

"شاس" برئاسة أرييه درعي 9 مقاعد.

"أزرق أبيض/كاحول لافان" برئاسة بيني غانتس 8 مقاعد.

"يمينا" برئاسة نفتالي بينيت 7 مقاعد.

"العمل" برئاسة ميراف ميخائيلي 7 مقاعد.

"يهودوت هتوراه" برئاسة موشيه غفني 7 مقاعد.

"يسرائيل بيتينو" برئاسة أفيغدور ليبرمان 7 مقاعد.

"الصهيونية الدينية" برئاسة بتسلئيل سموتريتش 6 مقاعد.

"ميرتس" برئاسة نيتسان هوروفيتش 6 مقاعد.

"أمل جديد/تيكفا حداشا" برئاسة غدعون ساعر 6 مقاعد.

"القائمة المشتركة" برئاسة أيمن عودة 6 مقاعد.

"القائمة العربية الموحدة" برئاسة منصور عباس 4 مقاعد.

وتعني تلك النتائج، شبه النهائية، أن هناك حالة من الجمود السياسي في إسرائيل، وعودة إلى المربع صفر، في ظل عدم قدرة أي من المعسكرين (معسكر نتنياهو والمعسكر المناهض له، بقيادة يائير لابيد) على حسم المعارك الانتخابية المتتالية والحصول على أغلبية تتيح تشكيل حكومة مستقرة، وسط عدم تجانس في الهوية السياسية والأيديولوجية لدى المعسكر المناوئ لنتنياهو.

وهنا، أوضحت الصحيفة العبرية أن نتنياهو بدأ اتصالات مع حزب "القائمة العربية الموحدة"، برئاسة منصور عباس، لتشكيل الائتلاف الحكومي بوساطة الأحزاب الدينية، بشأن بنود الاتفاق المستقبلي بين الجانبين.

وذكرت الصحيفة أنه تم الإعلان عن اتفاق مبدئي يقضى ببقاء عضو الكنيست الليكودي ياريف ليفين، المقرب من نتنياهو في منصب رئيس الكنيست، وهو ما يُشكل إنجازا لرئيس الوزراء الإسرائيلي.