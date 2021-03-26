مسؤول إيراني يكشف أسباب عدم الاستقرار في لبنان

كشف كبير مساعدي رئيس مجلس الشورى الإيراني للشؤون الدولية، حسين أمير عبد اللهيان، عن أسباب عدم الاستقرار في لبنان.

ونشر عبد اللهيان تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، مساء أمس الخميس، أكد من خلالها أن كلا من الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية تنتهج سياسة عدم وجود حكومة قوية والانقسام وإضعاف المقاومة في لبنان.

تنتهج ال US وفرنسا و السعودية سياسة عدم وجود حكومة قوية والإنقسام وإضعاف المقاومة،وهي الوجه الثاني من تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني و إضعاف لبنان.لاشك في أن مثلث المقاومة والجيش والحكومة اللبنانية هو الرابح الرئيسي.تدعم إيران بقوة أمن لبنان واستقراره واقتصاده الديناميكي. pic.twitter.com/ife0qB7s2E — H.amirabdollahian امیرعبداللهیان (@Amirabdolahian) March 25, 2021

ووصف عبد اللهيان تلك السياسية بـ "الوجه الثاني من تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني وإضعاف لبنان"، مشددا على أن إيران تدعم بقوة أمن لبنان واستقراره واقتصاده الديناميكي.

وتابع كبير مساعدي رئيس مجلس الشورى الإيراني للشؤون الدولية، حسين أمير عبد اللهيان، في تغريدته، قائلا:

لا شك في أن مثلث المقاومة والجيش والحكومة اللبنانية هو الرابح الرئيسي.