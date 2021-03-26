"هل تعترف حماس بدولته".. جنرال إسرائيلي يكشف استراتيجية بلاده بشأن غزة

كشف جنرال إسرائيلي بارز، أمس الخميس، استراتيجية بلاده بشأن التعاطي مع حركة حماس خاصة وقطاع غزة بشكل عام.

وأجرت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، أمس الخميس، حوارا مطولا مع الجنرال تال كالمان، رئيس شعبة إيران الاستراتيجية بالجيش الإسرائيلي، أكد خلالها أن الجيش الاسرائيلي يتبع استراتيجية مؤقتة في قطاع غزة، أو ما يمكن تسميته بـ"إدارة الأزمات" فحسب.

وقال الجنرال الإسرائيلي:

لم يتم تحديد ما هو الحل طويل الأمد في قطاع غزة، نحن نتبع استراتيجية مؤقتة في القطاع، لم نحدد فيها لأنفسنا بعد ما هو الحل طويل الأمد بالنسبة لنا.

وشدد الجنرال تال كالمان على ضرورة ردع وكبح جماح حركة حماس في قطاع غزة، والعمل على إضعاف ذراعها العسكري، كتائب عز الدين القسام، بدعوى أن إضعاف حماس مصلحة إسرائيلية من الدرجة الأولى.

وعلى الرغم من اعترافه بأن سياسة "إدارة الأزمات" بشأن قطاع غزة، ليست استراتيجية كاملة للجيش الإسرائيلي، أو حتى واضحة، فإنه زعم أن تلك السياسة نجحت بالصدفة في منع عدد غير قليل من الأزمات في العامين الماضيين.

ولفت الجنرال تال كالمان، رئيس شعبة إيران الاستراتيجية بالجيش الإسرائيلي، إلى أن حركة فتح الفلسطينية أخذت وقتا طويلا حتى اعترفت بدولة إسرائيل، متوقعا أنه من الممكن أن تشهد بلاده اعتراف حركة حماس، من جانبها بإسرائيل، أيضا، وإن تطلب هذا الأمر وقتا أطول.