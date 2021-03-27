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    السفينة العملاقة إيفر جيفن في الممر الملاحي الأهم في العالم قناة السويس، مصر 24 مارس 2021

    التعاون الخليجي: ندعم جهود مصر لإعادة حركة الملاحة في قناة السويس

    © AFP 2021 / Suez Canal
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    دعم مجلس التعاون لدول الخليج جهود مصر في عودة حركة الملاحة في قناة السويس إلى طبيعتها، إثر جنوح سفينة حاويات خلال عبورها القناة.

    وذكرت وكالة أنباء البحرين "بنا"، مساء اليوم السبت، أن الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج، أكد دعم المجلس للسلطات المصرية في عودة حركة الملاحة في قناة السويس إلى طبيعتها، على خلفية جنوح سفينة حاويات خلال عبورها القناة، قبل عدة أيام.

    الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس
    © Sputnik . SUEZ CANAL AUTHORITY
    رئيس هيئة قناة السويس: 321 سفينة تنتظر عبور القناة ويقدم لهم كافة الخدمات

    وقال الحجرف في بيان صحفي:

    إن المجلس يتابع باهتمام بالغ الجهود التي تقوم بها جمهورية مصر العربية لإنقاذ سفينة الحاويات "إيفر جيفن"، التي جنحت خلال عبورها قناة السويس.

    وشدد نايف فلاح مبارك الحجرف على دعم مجلس التعاون لجهود الحكومة المصرية لتجاوز هذه الأزمة نحو عودة حركة الملاحة عبر قناة السويس إلي طبيعتها في أقرب وقت.

    وكانت جهود إعادة تعويم سفينة الحاويات العملاقة العالقة في قناة السويس، تقد توقفت في ساعة متأخرة من مساء الجمعة واستؤنفت اليوم السبت، بحسب تقارير إعلامية، فيما زُحزحت لأول مرة ليل الجمعة الناقلة "إيفر جيفن" التي تغلق الممر الملاحي لقناة السويس، بعد استخراج 20 مترا مكعبا من الرمال حولها.

    وأشارت تقارير مصرية بالأمس، بالفعل، إلى تعليق جهود تعويم السفينة التي تغلق طريق الشحن الحيوي منذ يوم الثلاثاء، مشيرة إلى استئنافها اليوم السبت.

    وإذا فشلت جهود تعويم السفينة، أبدت البحرية الأمريكية استعدادها لإرسال المساعدة إذا طلبت القاهرة ذلك، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

    وستبحث فرق الإنقاذ في تفريغ بعض حمولة "إيفير جيفن" والاستفادة من المد الربيعي المرتفع المقرر أن يبدأ ليلة الأحد لتحريك السفينة.

    وتأمل الشركة المالكة لسفينة "إيفر جيفن"، في إعادة تعويمها في وقت مبكر اليوم السبت، بعدما أجبرت الأزمة الشركات على إعادة توجيه الخدمات من ممر الشحن الحيوي إلى رأس الرجاء الصالح.

    وفي مؤتمر صحفي في اليابان الجمعة، قال رئيس شركة "شوي كيسن" - المالكة للسفينة - لوسائل إعلام محلية، إنه لا توجد مؤشرات على حدوث أضرار بمحركاتها وأدواتها المختلفة.

    وقال يوكيتو هيجاكي في مدينة إيماباري الغربية: "السفينة لا تتدفق إليها المياه، ولا توجد مشكلة في دفاتها ومراوحها، وبمجرد أن تطفو، يجب أن تكون قادرة على العمل"، وفقًا لصحيفة "أساهي شيمبون".

    وتعتبر سفينة الحاويات البنمية الجانحة "إيفرجيفن" من أكبر سفن الحاويات فى العالم، يبلغ طولها 400 متر، وعرضها 59 متر، فيما تبلغ حمولتها الإجمالية 224 ألف طن بحمولة حوالي 120 ألف حاوية.

    إيفر جيفن... معلومات عن السفينة التي أغلقت قناة السويس
    © Sputnik / Mohamed Hassan
    "إيفر جيفن"... معلومات عن السفينة التي أغلقت قناة السويس

    انظر أيضا:

    الشركة الهولندية المساعدة في تعويم سفينة قناة السويس تكشف عن موعد انتهاء الأزمة
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    التتبع البحري تكشف عن مشاهد للحظة إغلاق السفينة العملاقة قناة السويس... فيديو
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