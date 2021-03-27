العراق يعلن موقفه من أي تقارب أمريكي إيراني سعودي 

كشف مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، عن موقف بلاده من أي تقارب إيراني أمريكي أو سعودي إيراني.

ونقلت قناة "السومرية"، اليوم السبت، عن الأعرجي، أن أي تقارب إيراني أمريكي أو سعودي إيراني سيكون له تأثير إيجابي على أمن واستقرار المنطقة، وهو ما صرح به خلال استقباله القائم بالأعمال الألماني في بغداد، بيتر فلتن.

وقال الأعرجي:

العراق يريد أن يكون نقطة التقاء وساحة تحتوي وتساعد الجميع، ولن يكون مع طرف ضد آخر.

وكان مستشار الأمن القومي العراقي قد أبدى استغراب بلاده من تخلي بعض الدول وعدم متابعة مواطنيها في مخيم الهول، وعدم المطالبة بهم واستلامهم، موضحا أنه بحث مع القائم بالأعمال الألماني في بغداد، بيتر فلتن، العلاقات العراقية الألمانية وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين، فضلا عن بحث آخر التطورات السياسية والأمنية في المنطقة والعالم".

وشدد الجانبان، على أهمية استمرار التعاون الأمني في مجال مكافحة الإرهاب وتبادل الخبرات، كون خلايا تنظيم "داعش" مازالت تشكل خطرا على العراق والمنطقة.

ومن جانبه، أشار القائم بالأعمال الألماني إلى أن هدف بلاده هو مساعدة العراق، مؤكدا سعي ألمانيا الحثيث لإحداث تقارب إيراني أمريكي من خلال دفع الطرفين لتجنب الأزمات.