إيهود أولمرت يكشف عن دور السعودية في تحديد مستقبل المنطقة... فيديو

كشف إيهود أولمرت، رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، اليوم الأحد،عن دور المملكة العربية السعودية في تحديد مستقبل منطقة الشرق الأوسط.

وأجرت قناة "العربية"، مساء اليوم الأحد، حوارا مع أولمرت، أكد من خلاله أن السعودية يمكنها أن تقوم بدور أكبر في المنطقة، خاصة وأنه سبق لها أن بادرت بالإعلان عن مبادرة السلام العربية، في العام 2002.

إيهود أولمرت رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق لـ #العربية: مبادرة السلام العربية عام 2002 هي الأساس لأي عملية سلام مقبلة، و #السعودية يمكن أن تقوم بدور أكبر.#إسرائيل#البعد_الآخر pic.twitter.com/0jI1Kmpe5D — ا لـ ـعـ ـر بـ ـيـ ـة (@AlArabiya) March 28, 2021

ووصف إيهود أولمرت المبادرة العربية للسلام، التي تم الإعلان عنها في قمة بيروت العربية، في العام 2002، بأنها "الأساس لأي عملية سلام مقبلة، وبأن الرياض يمكنها تقديم المزيد في عملية السلام"، وهو ما يصب في مصلحة إسرائيل ـ على حد زعمه.

وأوضح أولمرت أن كل من إسرائيل وفلسطين والسعودية والأردن وأمريكا يمكنهم جيمعهم الاشتراك في إدارة مدينة القدس، نافيا استعداد رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي، بنيامين نتنياهو، إلى تقديم تنازلات لعملية السلام.