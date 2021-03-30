الدفاعات السعودية تسقط مسيرة حوثية مفخخة عند الحدود مع اليمن.. فيديو

اقتنصت الدفاعات الجوية السعودية، اليوم الثلاثاء، طائرة مفخخة أطلقتها جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، قبيل اختراقها حدود المملكة مع اليمن.

ونشرت قناة "الإخبارية"، مساء اليوم الثلاثاء، شريط فيديو على حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، وثقت فيه لحظة اعتراض واقتناص الدفاعات الجوية السعودية لطائرة مفخخة أطلقتها جماعة "أنصار الله"، عند حدود المملكة مع اليمن.

فيديو | القوات الجوية الملكية السعودية تعترض طائرة دون طيار على الحدود السعودية اليمنية#الإخبارية pic.twitter.com/cc352S9xPN — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 30, 2021

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين مفخختين، أطلقتهما جماعة "أنصار الله" اليمنية باتجاه المملكة، مشيرا إلى "اعتراض إحدى الطائرتين بالأجواء اليمنية، والأخرى قبل محاولة استهداف المدنيين بجازان".

وقال: إن هذا العمل "استمرار لمحاولات المليشيا العدائية استهداف المدنيين والأعيان المدنية"، لافتا إلى أن "التحالف يتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".

وتعرضت السعودية لهجمات بنحو 26 طائرة مسيرة خلال أيام قليلة.

#عاجل

التحالف: اعتراض إحدى الطائرتين بالأجواء اليمنية والأخرى قبل محاولة استهداف المدنيين بجازان. #واس_عام — واس العام (@SPAregions) March 30, 2021

ونشرت وزارة الدفاع السعودية لقطات تظهر ما حدث لـ"سرب طائرات مسيرة" اقتحم سماء المملكة لمهاجمة أهداف داخلها، عقب إعلان جماعة "أنصار الله" تنفيذ عملية هجومية ضد منشآت عسكرية وحيوية بـ18 طائرة.

وظهر في الفيديو كيف دمرت الدفاعات الجوية السعودية جميع الأجسام المعادية التي حاولت استهداف المملكة، وتناثر حطامها على الأرض بعد تدميرها.