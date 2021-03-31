إعلام: نتنياهو يلجأ لتكتيك جديد أثناء محاكمته بتهم فساد

ذكرت قناة عبرية، اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قرر اللجوء لتكتيك جديد يقضي بطلب إعفائه من حضور جلسة محاكمته بتهم تورطه في الفساد المقررة يوم الإثنين المقبل.

وأفادت القناة العبرية الـ"13"، مساء اليوم الأربعاء، أن جلسة المحكمة تلك، ستبدأ خلالها مرحلة تقديم الإثباتات في التهم الموجهة إليه، ووكذلك مواجهته بمخالفات الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، لذلك من المقرر أن يطلب نتنياهو إعفاءه من حضور جلسات المحكمة اللاحقة أيضا.

وأوضحت أنه سيتم خلال جلسة المحكمة، الاثنين المقبل، استجواب مدير عام موقع "واللا" الإلكتروني العبري السابق، إيلان يشوعا، بشأن مدى الضغوط التي مورست عليه بشأن تغطية داعمة لنتتنياهو وعائلته.

ويشار إلى أن نتنياهو يواجه 4 قضايا أو ملفات فساد، تحمل الأرقام "ملف 1000" و"ملف 2000" و"ملف 3000"، و"ملف 4000"، والأول يتهم نتنياهو بتلقي امتيازات تبلغ قيمتها حوالي 700 ألف شيكل (200 الف دولار) من رجال أعمال في شكل هدايا، مثل السيجار والشمبانيا والمجوهرات.

ويناقش ملف 2000 ما تتعلق بتغطية إعلامية لنتنياهو من صحيفة "يديعوت أحرونوت"، مقابل فرض قيود على الصحيفة المنافسة الرئيسية لها وهي صحيفة "يسرائيل هايوم" التي توزع مجانا.