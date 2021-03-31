نصر الله يكشف عما يؤرق إسرائيل وعن أمنيته الأخيرة

كشف الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، اليوم الأربعاء، عما يؤرق مضاجع الإسرائيليين، ويسبب لهم التوتر والقلق الدائمين.

وذكر نصر الله، خلال الاحتفال التأبيني الذي أقامه تجمع العلماء المسلمين للقاضي الراحل الشيخ أحمد الزين، مساء اليوم الأربعاء، أن الإسرائيليين يعربون عن قلقهم من تطور محور المقاومة الذي يعمل على مراكمة قدراته. وهو ما تنقالته قناة "المنار"، مساء اليوم الأربعاء.

وأفاد نصر الله بأن "محور المقاومة عبر أسوأ وأخطر مرحلة في تاريخه ويقابل التهديدات بالعمل الجاد وتراكم القدرات، التي ستحسم المستقبل، ولذلك فإن الإسرائيلي يهدد بالحرب ويخشاها في الوقت نفسه بسبب قدرات المقاومة".

وتابع نصر الله:

الإسرائيلي في الأسابيع والأشهر الماضيةرفع الصوت عاليا وأبدى قلقه من تطور محور المقاومة، والمقاومة نعم تعمل على تطوير وتعزيز قدراتها.

وأشار الأمين العام لحزب الله اللبناني، إلى أن "إسرائيل كسيدتها الولايات المتحدة، تتجه نحو مسار هبوط ونزول، وأمنيتنا أن نصلي في القدس".

ولفت نصر الله إلى أن "صفقة القرن" ماتت بسبب صمود الفلسطينين وسقوط أحد أضلاعها وهو الرئيس الأمريكي الأسبق، دونالد ترامب، فضلا عن وجود بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي، في وضع داخلي صعب، وأزمة انتخابية وسياسية أصعب.