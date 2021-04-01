أفيخاي أدرعي يرد على "أمنية" حسن نصر الله بصورة

علق أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، ظهر اليوم الخميس، على أمنية الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، الأخيرة.

ونشر أدرعي تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، ظهر اليوم الخميس، أرفق معها صورة للعديد من القادة والزعماء وهم يصلون في المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة، وعلى رأسهم نصر الله نفسه.

بمناسبة الأول من نيسان المعروف #كذبة_أول_نيسان تستوقفني هذه الصورة التي تضج كذبًا وتضليلًا من قبل #إيران وأزلامها. كذبة لا تنتهي أبدًا هدفها تضليل الملايين لتعزيز النفوذ في المنطقة، فهل طريق #القدس هو باحتلال #صنعاء #بيروت #دمشق #وبغداد؟

الصورة سبق وعممت من قبل #محور_الشر نفسه pic.twitter.com/NXgm5wyyjv — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 1, 2021

وزعم أفيخاي أدرعي أن هذه الصورة قد استوقفته، بدعوى أنها تضج كذبا وتضليلا من قبل إيران، وذلك بمناسبة الأول من أبريل/نيسان، المعروف بكذبة أول أبريل.

وادعى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الهدف من وراء الصورة هو "تضليل الملايين لتعزيز النفوذ في المنطقة، والصورة سبق وعممت من قبل محور الشر نفسه".

وفي السياق نفسه، كشف الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، أمس الأربعاء، عن إحدى أمانيه، والتي تتعلق بالصلاة في المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة.

وجاء تصريح حسن نصر الله، أمس الأربعاء، خلال الاحتفال التأبيني الذي أقامه تجمع العلماء المسلمين للقاضي الراحل الشيخ أحمد الزين، والذي شدد من خلاله على أن "محور المقاومة عبر أسوأ وأخطر مرحلة في تاريخه ويقابل التهديدات بالعمل الجاد وتراكم القدرات، التي ستحسم المستقبل، ولذلك فإن الإسرائيلي يهدد بالحرب ويخشاها في الوقت نفسه بسبب قدرات المقاومة".

وتابع نصر الله:

الإسرائيلي في الأسابيع والأشهر الماضية رفع الصوت عاليا وأبدى قلقه من تطور محور المقاومة، والمقاومة نعم تعمل على تطوير وتعزيز قدراتها.

وأشار الأمين العام لحزب الله اللبناني، إلى أن "إسرائيل كسيدتها الولايات المتحدة، تتجه نحو مسار هبوط ونزول، وأمنيتنا أن نصلي في القدس".