بعد خطوة مماثلة مع مصر... إسرائيل تحبط محاولة تهريب مخدرات على الحدود مع لبنان

أحبط الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، محاولة تهريب مخدرات وسلاح على الحدود مع لبنان.

نشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، مساء اليوم الخميس، أكد من خلالها إحباط بلاده محاولة تهريب مخدرات وسلاح على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

قوات #جيش_الدفاع وبمؤازرة #شرطة_إسرائيل تحبط محاولة تهريب #سلاح ومخدرات على الحدود مع #لبنان، أمس، بحيث رصد مراقبو الحدود قيام مشتبه بهم بنقل أكياس إلى إسرائيل. تعقب المشتبه بهم في الجانب الإسرائيلي أدى إلى إلقاء القبض عليهم وضبط مسدسيْن وكيلوغراميْن من المخدرات بحوزتهم. pic.twitter.com/OT5DPdmjlP — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 1, 2021

وقال أدرعي:

قوات جيش الدفاع وبمؤازرة شرطة إسرائيل تحبط محاولة تهريب سلاح ومخدرات على الحدود مع لبنان، أمس.

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن "قوات بلاده رصدت قيام مشتبه بهم بنقل أكياس إلى إسرائيل، ومع تعقب المشتبه بهم في الجانب الإسرائيلي أدى إلى إلقاء القبض عليهم، وضبط مسدسيْن وكيلوغراميْن من المخدرات بحوزتهم".

IDF troops & @israelpolice arrested suspects who were spotted smuggling bags including 2 kg of drugs and firearms from Lebanon into Israel yesterday.



Weapons smuggled from Lebanon into Israel have been used in the past for terror attacks inside Israel by Hezbollah & others. pic.twitter.com/keAnrX6AeF — Israel Defense Forces (@IDF) April 1, 2021

بدورها، نشرت وزارة الدفاع الإسرائيلي، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي في "تويتر"، أفادت من خلالها بأنه بالتنسيق مع الشرطة الإسرائيلية، تم إلقاء القبض على الجناة وبحوزتهم 2 كغ من المخدرات ومجموعة من الأسلحة النارية.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أحبط الجيش الإسرائيلي محاولة تهريب مخدرات على الحدود مع مصر.

Overnight, our troops spotted and thwarted a drug smuggling attempt from Egypt into Israel.



90 kg of drugs worth approx. 2 million NIS and a vehicle were transferred to @israelpolice. pic.twitter.com/ip3NvwE2Tb — Israel Defense Forces (@IDF) April 1, 2021

وأوضح أدرعي أن الجيش الإسرائيلي رصد مشتبه بهم يحاولون تهريب ما يعادل 90 كغ من السموم تقدر بملايين الشواقل إلى داخل إسرائيل، موضحا أنه تم إلقاء القبض على المهربين وتحويلهم إلى التحقيق.

من جانبها، نشرت وزارة الدفاع الإسرائيلية، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي في "تويتر"، أفادت من خلالها بأنه إضافة إلى إلقاء القبض على الجناة، تم الاستيلاء على سيارة نقل، أيضا.