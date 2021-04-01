مسؤول إيراني: لبنان في طليعة المقاومة ضد الكيان الصهيوني 

قال الأمين العام لمجمع التقريب بين المذاهب الإسلامية الإيراني، حميد شهرياري، إن "لبنان حاضر في الخط الأمامي لمقاومة الكيان الصهيوني".

وذكرت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الخميس، أن تصريح شهرياري جاء خلال اللقاء الذي جمعه، اليوم، برئيس الهيئة الإدارية في تجمع العلماء المسلمين اللبناني، الشيخ حسان عبد الله.

وأكد شهرياري أن "لبنان في طليعة المقاومة ضد الكيان الصهيوني، وذلك رغم كافة التحديات التي يمر بها اليوم، لكنه ما يزال محط أنظار الكثيرين في هذا المسار".

وتابع حميد شهرياري:

إن قلوب الشعب الإيراني وأعضاء المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية مع شعب لبنان الأبي، سائلين العلي القدير أن يَمَّن عليه بالانتصارات على جميع التحديات.

وأشار المسؤول الإيراني إلى أن لبنان المقاوم يواجه اليوم الكثير من المؤامرات الطائفية والمذهبية، وعليه فإن انتصاراته على هذه التحديات بمثابة انتصار العالمين، العربي والإسلامي، والمنطقة جمعاء.

ودعا الأمين العام لمجمع التقريب بين المذاهب الإسلامية الإيراني، حميد شهرياري، علماء المسملين إلى مضاعفة جهودهم وتبادل الخبرات لمعالجة المشاكل التي يمر بها العالم الإسلامي، وكذلك إفشال "مؤامرات الأعداء الرامية إلى الوقيعة بين المسلمين وزعزعة أمنهم".