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    ملصقات للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات قرب الخليل في الضفة الغربية المحتلة

    بخط ياسر عرفات.. إعلام: وثيقة تكشف موقع دفن جنود إسرائيليين في سوريا.. صور

    © REUTERS / MUSSA ISSA QAWASMA
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    كشف موقع إلكتروني عبري النقاب، مساء أمس الخميس، عن وثيقة تكشف موقع دفن جنود إسرائيليين في سوريا.

    وأفاد موقع "واللا" العبري، بأن رئيس حزب "يمينا"، نفتالي بينت، نقل وثيقة إلى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي، بنيامين نتنياهو، في شهر يوليو/تموز الماضي، تتضمن معلومات عن موقع دفن جثث ثلاثة جنود إسرائيليين قتلوا في معركة السلطان يعقوب، في العام 1982.

    وزعم الموقع العبري أن نسخة من الوثيقة، التي حصل على نسخة منها من مصدر ليس إسرائيلي، وهي تعود إلى 20 عاما مضت، كما ادعى أن الوثيقة كتبت بخط اليد على أوراق رسائل رسمية إلى مكتب رئيس السلطة الفلسطينية، وأنه من المحتمل أن تكون بخط يد الرئيس الراحل، ياسر عرفات. 

    وأوضح الموقع أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي لم ينف أنه جرى تسليم تلك الوثيقة إلى مستشار الأمن القومي، مائير بن شبات، وإن أكد أن الوثيقة ليست بجديدة، وإنما كانت معروفة للاستخبارات في البلاد.

    وأشارت الوثيقة التي أرفقها الموقع العبري، وهي مكتوبة باللغة العربية، إلى مكان قبور الجنود الإسرائيليين في سوريا، ما قبل عام 1970، وما قبل العام 1980، وما بعده، كما أن الوثيقة لم تذكر ذلك، نصا، وإنما كتبت أن تلك القبور تعود إلى مسؤولين من منظمة التحرير الفلسطينية بعد العام 1980، وكيف يمكن تمييز هذه القبور عبر خريطة عامة للمكان، مع التأكيد على أن التوابيت مدرعة والجثامين محنطة. 

    ولفت الموقع العبري إلى أنه قبل عامين، تقريبا، ومن خلال عملية مشتركة بين إسرائيل وروسيا، تم العثور على رفات زخاريا باومل، أحد المفقودين في معركة السلطان يعقوب منذ عام 1982، في مقبرة مخيم "اليرموك" للاجئين الفلسطينيين في دمشق.

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