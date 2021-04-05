أمير قطر يوقع عددا من الاتفاقيات مع الرئيس الأوكراني ويكشف تفاصيل مباحثاتهما

شهد أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين حكومتي البلدين، في الديوان الأميري قبل ظهر اليوم في الدوحة.

ووقّع الطرفان اتفاقية للتعاون في المجال القانوني، واتفاقية تقديم مساهمات إضافية من قبل المساهمين "كيو تيرمينالز"، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الطاقة، ومذكرة تفاهم للتعاون المشترك في مجال الرعاية الصحية، ومذكرة تفاهم بين جهاز قطر للاستثمار وصندوق ممتلكات الدولة في أوكرانيا، ومذكرة تفاهم في جذب ودعم الاستثمار.

كما شهدا التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجالي الشباب والرياضة، ومذكرة تفاهم بشأن الموانئ، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الزراعة وسلامة الأغذية.

وقال أمير قطر، عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "بحثت مع فخامة الرئيس الأوكراني أوجه تعزيز التعاون الثنائي في مجالات حيوية تشمل الطاقة والاستثمار والأمن الغذائي والبنية التحتية، كما تبادلنا الآراء حول أبرز المستجدات الإقليمية والدولية، وأكدنا على ضرورة التعاون الدولي من أجل التصدي لآثار وباء كوفيد-19".