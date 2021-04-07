عضو كنيست يهاجم عرب إسرائيل: لن يبقوا لفترة طويلة

هاجم بتسلئيل سموتريتش، رئيس كتلة "الصهيونية الدينية" الإسرائيلية، العرب في بلاده، وقال إنهم لن يبقوا طويلا.

نشر بتسلئيل تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء، زعم من خلالها أن العرب ممن لا يعترفون بإسرائيل كدولة يهودية لن يبقوا في البلاد لفترة طويلة.

שמעתי שאחרי שהרב שמואל אליהו שליט"א אמר שמוסלמי אמיתי צריך לדעת שארץ ישראל שייכת לעם ישראל, אחמד טיבי פער עליו את פיו. אז אחמד, מוסלמי אמיתי חייב לדעת שארץ ישראל שייכת לעם ישראל, ולאורך זמן ערבים כמוך שלא מכירים בכך לא יישארו כאן. הרב שמואל ורבבות תלמידיו, ובהם אנחנו, נדאג לכך. — בצלאל סמוטריץ' (@bezalelsm) April 7, 2021

وقال رئيس كتلة "الصهيونية الدينية" في الكنيست الإسرائيلي:

بعد أن قال الحاخام شموئيل إلياهو إن على المسلم الحقيقي أن يعرف أن أرض إسرائيل ملك لشعب إسرائيل، فتح أحمد الطيبي [عضو كنيست عن القائمة العربية المشتركة] فمه عليه. لذلك يجب أن يعلم الطيبي أن المسلم الحقيقي، هو من يعرف أن أرض إسرائيل ملك لشعب إسرائيل.

وتابع رئيس الكتلة الدينية المتطرفة في الكنيست الإسرائيلي، أنه "لن يبقى العرب مثلكم الذين لا يعترفون بذلك لفترة طويلة. سيهتم الحاخام شموئيل وعشرات الآلاف من طلابه، بمن فيهم نحن، بهذا الأمر".

يشار إلى أن سموتريتش قد شغل وزارة المواصلات في بلاده، وغالبا ما يهاجم العرب في إسرائيل، ومن بين ما زعمه قبيل إجراء الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة للكنيست الـ24، والتي أجريت في الثالث والعشرين من الشهر الماضي، ما صرح به قائلا:

إسرائيل ليست دولتكم القومية. يمكنكم العيش هنا كمواطنين أفراد يتمتعون بحقوق فردية، إذا قبلتم بإسرائيل كدولة يهودية.

يذكر أن قائمة "الصهيونية الدينية" قد حصلت على 7 مقاعد في انتخابات الكنيست الأخيرة.