رغم غيابه لسنوات.. خالد مشعل في طريقه إلى منصب سياسي جديد

على الرغم من غيابه لسنوات طويلة، وابتعاده عن الحياة السياسية، يعود خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي الأسبق لحركة حماس، إلى المعترك السياسي.

ونقلت وكالة "أمد للإعلام"، مساء اليوم الأربعاء، عن مصادر خاصة، أن خالد مشعل سيعود لقيادة حركة حماس في الخارج، بعد غياب لسنوات عن أي منصب تنفيذي بالحركة.

وأكدت المصادر أن هناك حالة من التوافق العام ولكن ينتظر انتهاء انتخابات حركة حماس في الخارج، لإعلان ذلك رسميا، حيث سيحل مشعل بديلا لماهر صلاح، رئيس الحركة في الخارج.

ويشار إلى إسماعيل هنية، قد انتخب رئيسا لحركة حماس في مايو/ آيار 2017، بعد خالد مشعل الذي تولى رئاسة الحركة، في العام 1996، خلفا لأول رئيس لها، وهو موسى أبو مرزوق بعد اعتقاله في أمريكا، عام 1995.