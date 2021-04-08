دبلوماسيون: الاتحاد الأوروبي وفرنسا يدرسان فرض عقوبات على ساسة لبنانيين

تعكف فرنسا والاتحاد الأوروبي على إعداد مقترحات قد تسفر عن تجميد أصول وفرض حظر سفر على ساسة لبنانيين، بهدف دفعهم للاتفاق على حكومة لإنقاذ البلاد من انهيار اقتصادي.

وكان انفجار مرفأ بيروت قد دمر أحياء بأكملها في العاصمة اللبنانية في أغسطس/ آب الماضي، ولم يجر بعد تشكيل حكومة لتحل محل الحكومة التي استقالت بعد الحادثة، وذلك في وقت تركت فيه عقود من المحسوبية والفساد وسوء الإدارة البلاد على شفا الإفلاس.

وقادت فرنسا الجهود لمساعدة لبنان، لكنها لم تنجح بعد في دفع الفصائل الطائفية العديدة على الاتفاق على حكومة، ناهيك عن الشروع في إصلاحات قد تسمح بتدفق مساعدات أجنبية؛ بحسب وكالة "رويترز".

وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، لنواب البرلمان، يوم الثلاثاء الماضي:

يجري إعداد مقترحات ملموسة ضد نفس الأشخاص الذين تخلوا عن الصالح العام من أجل مصالحهم الشخصية.

وتابع قائلا "إن لم يضطلع الساسة بمسؤولياتهم، فلن نتردد في الاضطلاع بمسؤولياتنا".

وأفاد دبلوماسيان بأن فريق لو دريان يدرس كيف يمكن للاتحاد الأوروبي إعداد عقوبات تشمل حظر السفر وتجميد الأصول.