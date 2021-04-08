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    عارضة الأزياء الأمريكية جيجي حديد تلتقط صورة سيلفي على خلفية مشجعاتها قبيل احتفال توزيع جوائز iHeartRadio Much Music Video Awards في تورونتو بكندا، 19 يونيو/ حزيران 2016

    من فاروق الباز إلى جيجي حديد... أهم 5 شخصيات أمريكية بارزة من أصل عربي

    © REUTERS / Peter Power
    العالم العربي
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    يعتبر شهر أبريل/ نيسان شهر التراث العربي الأمريكي، حيث يقيم حوالي 3.5 مليون شخص في الولايات المتحدة من أصول عربية، ظهرت بينهم شخصيات بارزة قدمت مساهمات كبيرة للمجتمع، سواء في مجال العلوم أو السياسة أو الفنون أو غيرها من التخصصات.

    تنحدر أكبر مجموعة من أصل لبناني، بينما تعزو مجموعات أخرى جذورها إلى أصول يمنية أو جزائرية أو سعودية أو تونسية أو كويتية أو ليبية أو كردية أو عربية أخرى.

    وبمناسبة شهر التراث القومي العربي الأمريكي، يسلط موقع "شير أمريكا" الضوء على 5 من الأمريكيين العرب البارزين الذين تركوا بصماتهم في الولايات المتحدة وخارجها.

    فاروق الباز

    كورونا في مصر
    © REUTERS / Amr Abdallah Dalsh
    فاروق الباز يكشف عن موعد نهاية كورونا... بالفيديو
    أجرى عالم الفضاء والجيولوجيا فاروق الباز بحوثا ميدانية في كل صحراء رئيسية على الأرض، وبحث عن المياه الأرضية في الأراضي القاحلة باستخدام صور فضائية. ويعود له الفضل في اكتشاف موارد المياه الجوفية في مصر وعمان والصومال والسودان والإمارات العربية المتحدة.

    ولد الباز في مصر، وعمل رئيسا لقسم الجيولوجيا في برنامج أبوللو الفضائي من 1967 إلى 1972. وبعد ذلك، أطلق مركز دراسات الأرض والكوكب في المتحف الوطني للطيران والفضاء. ذهب للعمل مستشارا علميا لأنور السادات، رئيس مصر آنذاك، واليوم يعمل الباز أستاذا ومديرا لمركز الاستشعار عن بعد في جامعة بوسطن.

    جيجي حديد

    جيلينا نورا (جيجي) حديد من لوس أنجلوس هي عارضة أزياء عرضت أزياء لبعض من أشهر مصممي الأزياء في العالم. ولدت لأب من الأراضي الفلسطينية وأم هولندية، عرضت حديد بعض تصاميم مارك جاكوبس، وشانيل، وفرساتشي، وديان فون فورستينبيرغ وآنا سوي. ظهرت على أغلفة العديد من المجلات.

    عارضة الأزياء جيجي حديد خلال عرض أزياء ربيع/ صيف 2018 في ميلانو، إيطاليا 22 سبتمبر/ أيلول 2017
    © AFP 2021 / Miguel Medina
    جيجي حديد تظهر براعتها في تحضير الفلافل وتتحدث عن مأكولاتها المفضلة...فيديو
    يمثل العمل الخيري أحد الاهتمامات التي تعشقها. وهي أحد الداعمين لليونيسيف، فقد سافرت في العام 2019، إلى السنغال وزارت المدارس، ومركز للرعاية الصحية، ومخيم تدريب للمهارات الرقمية، ومأوى للنساء والفتيات.

    داريل عيسى

    داريل عيسى، حفيد لمهاجرين لبنانيين، وُلد في كليفلاند، وأسس شركة في كاليفورنيا، ومثّل مقاطعات كاليفورنيا في الكونغرس من العام 2001 إلى 2018. تم انتخابه مرة أخرى لمجلس النواب في العام 2020 لتمثيل المنطقة الخمسين في ولاية كاليفورنيا. يدعم الحكومة المحدودة وحقوق الملكية الفكرية وإصلاح منظومة براءات الاختراع. وهو يفضل القوانين التي من شأنها أن تحقق التوازن في الميزانية الفيدرالية وتعزز شفافية الحكومة.

    عيسى ليس عضوا في الكونغرس فحسب، بل إنه حائز على عشرات براءات الاختراع – بما في ذلك واحدة خاصة بجهاز إنذار للسيارات يخيف اللصوص المحتملين، به تسجيل بصوت عيسى نفسه.

    فادي جودة

    حصل الدكتور فادي جودة، وهو طبيب أمريكي فلسطيني، على مجموعة رائعة من الجوائز والتقديرات … تكريما لقصائده وترجماته. وُلد جودة في أوستن، تكساس، ونشأ في ليبيا والمملكة العربية السعودية.

    عضو الحزب الديمقراطي في الكونغرس الأمريكي، رشيدة طليب، ذات أصول فلسطينية
    © AP Photo / Paul Sancya
    رشيدة طليب تزيل "إسرائيل" من خريطة مكتبها
    فازت مجموعته الشعرية الأولى (The Earth in the Attic) بمسابقة "الشعراء الشبان" في جامعة ييل للعام 2007.

    وفازت ترجمته لمجموعة شعر غسان زقطان، (Like a Straw Bird It Follows Me And Other Poems)، بجائزة غريفين الدولية للشعر (Griffin International Poetry Prize) في العام 2013.

    وفي العام التالي، حصل على لقب زميل غوغنهايم في الشعر. أما عن وظيفته، فهو يعمل طبيب أمراض باطنة في هيوستن.

    رشيدة طليب

    عضوة الكونغرس عن الحزب الديمقراطي رشيدة طليب، التي وُلدت ونشأت في ديترويت لأبوين مهاجرين من الأراضي الفلسطينية، تمثل المنطقة 13 في ميشيغان والتي تشمل مسقط رأسها والعديد من المجتمعات المحلية المحيطة بها.

    في العام 2008، دخلت طليب التاريخ لكونها أول امرأة مسلمة تعمل في المجلس التشريعي في ميشيغان ممثلة لمجلس الولاية. وفي الكونغرس، حيث انتُخبت عضوة فيه منذ العام 2018، تشمل أولوياتها الإنصاف والعدالة الاقتصادية والبيئية.

    وهي واحدة من أول امرأتين مسلمتين تخدمان في الكونغرس، وأول امرأة أمريكية فلسطينية تخدم في أحد مجلسي الكونغرس.

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