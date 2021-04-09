"كان بين الفراعنة مسلمون".. خالد الجندي يثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.. فيديو

أثار الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية المصري، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، بإعلانه أن مسلمين كانوا بين الفراعنة.

وكان الجندي قد أثار الجدل على صفحات التواصل الاجتماعي، بعد تصريحات قال فيها: "نفتخر بآبائنا الفراعنة وكان منهم مسلمون"، أمس الخميس، وذلك خلال برنامج "لعلهم يفقهون" الذي يذاع على قناة "DMC" المصرية.

وقال الجندي:

آباؤنا الفراعنة..صدق أو لا تصدق، هل كان في الفراعنة مسلمون؟ نعم كان في الفراعنة مسلمون، وفي الحقيقة كل الذين نفوا هذه المعلومة للأسف جهلة لا يقرأون القرآن، لا يعرفون تفسيرا لا يوقرون علما، لا يعرفون معنى هذا التاريخ العظيم لهذا البلد.

وفسَّر الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية المصري، تصريحاته بأن "الفراعنة مثل أي مجتمع، فيهم أهل كفر وفيهم أهل إيمان، إنما التعميم الخاطئ السفيه على كل الفراعنة أنهم أهل كفر هذا لا يقول به إلا جاهل أو متسلف".

الشيخ خالد الجندي: أنا تلميذ الشيخ الشعراوي بكل فخر وكان يترحم على مؤمني الفراعنة دائمًا#لعلهم_يفقهون pic.twitter.com/qupmskP8tB — dmctv (@dmctv) April 8, 2021

وأشار الجندي إلى أنه كان من بين "قريش" كفرة، مثل أبو لهب وأمية بن خلف والوليد ابن المغيرة، في حين كان يعيش بين الفراعنة أتقياء ومؤمنون، فمنهم الذين اتبعوا نبي الله موسى، كامرأة فرعون وكمؤمن آل فرعون، والسحرة الذين كانوا أتباع فرعون، كل هؤلاء كانوا مسلمين.