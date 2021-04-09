صحيفة تكشف مفاجأة.. حكومة إسرائيل برئاسة بينيت وليس نتنياهو

كشفت صحيفة عبرية النقاب، اليوم الجمعة، عن مفاجأة مدوية وغير منتظرة بشأن تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة في البلاد.

وأفادت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية، صباح اليوم الجمعة، بأنه من بين الحلول المطروحة لحل أزمة تشكيل الحكومة المقبلة تكليف زعيم حزب "يمينا"، نفتالي بينيت.، بتشكيلها بدلا عن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الحالي.

وذكرت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن نتنياهو سيقوم بالتناوب على رئاسة الوزراء في إسرائيل، على أن يكون بينيت هو من يبدأ برئاسة الحكومة، على عكس ما فعله مع سلفه، بيني غانتس، وزير الدفاع الحالي، رئيس حزب "أزرق أبيض"، حيث كانت الاتفاق بينهما على تولي نتنياهو رئاسة الحكومة لعامين، ثم غانتس لعامين تاليين.

وأشارت إلى هذا السيناريو هو الأرجح أو المخرج الأخير، حيث جرى تداوله بين نتنياهو وأحزاب اليمين والحريديم من بقية الأحزاب الدينية الأخرى، في وقت طرح سيناريو الدخول في انتخابات برلمانية خامسة للكنيست الإسرائيلي، أي أن هذا السيناريو ما يزال مطروحا على الطاولة.

ولفتت الصحيفة إلى أن نتنياهو وافق على التناوب مع بينيت، وهو ما وصفته بـ"التغيير الكبير"، وإن لم تحدد المدة الزمنية للتناوب بينهما بعد.

وكانت انتخابات الكنيست الإسرائيلي الـ 24، التي أجريت في الثالث والعشرين من الشهر الماضي، أظهرت حصول معسكر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، على 59 مقعدا، وذلك بمشاركة حزب "يمينا" برئاسة نفتالي بينيت. غير أن نتنياهو يحتاج إلى أصوات 61 عضوا في الكنيست من أصل 120، حتى يستطيع تشكيل ائتلاف حكومي.