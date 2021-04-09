نائبة مصرية تكشف عن نافذة جديدة لبلادها على أفريقيا

كشفت أمينة سر لجنة الشؤون الأفريقية في مجلس النواب المصري، رشا أبو شقرة، اليوم الجمعة، عن نافذة جديدة لبلادها على أفريقيا.

وذكرت أبو شقرة لموقع "سكاي نيوز عربية"، ظهر اليوم الجمعة، أن "الرياضة تعتبر إحدى وسائل القوى الذكية التي تستخدمها الدول لحبك علاقات ناجحة مع الجيران، أو تقوية العلاقات بين الدول في العموم، لذا فالرياضة مهمة جدا بالنسبة لنا".

وأكدت أن لجنة الشؤون الأفريقية في مجلس النواب المصري، أوصت بالاهتمام بالاستثمار الرياضي ورعاية الموهوبين الأفارقة لدعم العلاقات مع القارة السمراء، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية توفر منحا ودورات لشباب الدول الأفريقية الموجودين في مصر، وهو ما حفز اللجنة على التوصية بضرورة إشراكهم بالأندية المحلية للاستثمار في مواهبهم، وتحقيق ربح مادي بالاحتراف خارجيا.

ولفتت النائبة المصرية إلى ضرورة إنشاء مراكز للشباب في أفريقيا يبدأ العمل عليه في دولة تنزانيا تمهيدا لنشر الفكرة في القارة، مشيدة بعلاقات مصر بجيرانها في القارة السمراء.

ونقل الموقع على لسان المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة المصرية، محمد فوزي، أنه "كانت هناك جهود كبيرة ليتواجد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بمصر، وكذلك هناك عدد كبير من الاتحادات الرياضية الأفريقية بمصر، وهي أمور تؤكد دعم مصر الكامل لجيرانها في القارة السمراء في كافة الألعاب".

وفي سياق متصل، سبق أن وقع وزير الشباب والرياضة المصري، أشرف صبحي، ونظيره بجنوب السودان، بروتوكول تعاون بين البلدين، بشأن الشباب والرياضة، وذلك عقب افتتاح مؤتمر القاهرة القومي الأول لشباب جنوب السودان، ضمن مشروع "وحدة وادي النيل.. رؤي مستقبلية" في نسخته الثالثة تحت شعار "من أجل جنوب السودان"، الذي عقد خلال الفترة من 3 إلى 8 من الشهر الجاري، في القاهرة.