إعلام عبري يتوقع مواجهة بحرية بين إسرائيل وإيران

كشفت قناة عبرية النقاب، صباح اليوم السبت، عن استعداد إسرائيل لتصعيد المواجهة البحرية مع إيران.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، صباح اليوم السبت، بأن القيادات السياسية والعسكرية في إسرائيل تستعد لمواجهة بحرية مع إيران، بعد استهداف سفينة "سافيز" الإيرانية، في البحر الأحمر، الثلاثاء الماضي.

وذكرت أن رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال أفيف كوخافي، توجه للقاء نظيره الأمريكي، بهدف مناقشة الملف الإيراني وطرح مخاوف بلاده الأمنية من إمكانية العودة إلى الاتفاق النووي، فضلا عن الاستعداد الداخلي لزيارة وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، مساء اليوم السبت.

תקיפת הספינה האיראנית - הערכה: ישראל נערכת לאפשרות של תגובה איראנית והסלמה בזירה הימית. גורמים במערכת הביטחון טוענים כי נתניהו לא לוחץ להסלמה, למרות מצבו המשפטי@ela1949 #השבוע pic.twitter.com/ZtkwJvxxNa — כאן חדשות (@kann_news) April 9, 2021

وأشارت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني إلى أن إسرائيل تستعد لزيارة أوستن، والذي يقوم بجولة تشمل كلا من إسرائيل وألمانيا وبريطانيا، ومقرّ حلف شمال الأطلسي في العاصمة البلجيكية بروكسل، يجري خلالها محادثات مع قادة سياسيين وعسكريين في هذه البلدان.

وجاء في تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، نقلا عن مسؤول أمريكي قوله، إن إسرائيل أخطرت الولايات المتحدة بهجومها على السفينة الإيرانية "سافيز"، الثلاثاء الماضي. لكن واشنطن نفت على الصعيد الرسمي تنفيذها الهجوم أو علمها به.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية، اللواء أبو الفضل شكارجي، اليوم السبت، إن بلاده لا تتهم أيا من دول الخليج بالضلوع في حادثة استهداف السفينة " سافيز" في مياه البحر الأحمر، مشيرا إلى أن أصابع الاتهام تحوم حول أعداء طهران المباشرين "الكيان الإسرائيلي وأمريكا".