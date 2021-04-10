بعد التوقع الإسرائيلي.. إيران: جاهزون لمواجهة مؤامرات وتهديدات الأعداء

وجاءت تصريحات اللواء سلامي خلال بيان أصدره بمناسبة الذكرى الـ 22 لمقتل الفريق علي صياد شيرازي، مؤكدا استعداد إيران لأي مؤامرات أو تهديدات تمس بلاده.

وأفادت وكالة "فارس"، مساء اليوم السبت، بأن القائد العسكري الإيراني قد شدد على "الجهوزية الشاملة للقوات المدافعة عن الثورة والاستقلال والأمن ووحدة وسيادة أراضي البلاد، للتصدي الحاسم للمؤامرات والتهديدات والفتن المحتملة من قبل جبهة أعداء الوطن الإسلامي"، آملا بالمزيد من الشموخ والنجاح للجيش الإيراني.

وفي سياق متصل، كشفت قناة عبرية، اليوم السبت، استعداد إسرائيل لإجراء مواجهة بحرية مع إيران، بعد استهداف سفينة "سافيز" الإيرانية، في البحر الأحمر، الثلاثاء الماضي.

وذكرت أن رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال أفيف كوخافي، قد توجه للقاء نظيره الأمريكي، بهدف مناقشة الملف الإيراني وطرح مخاوف بلاده الأمنية من إمكانية العودة إلى الاتفاق النووي، فضلا عن الاستعداد الداخلي لزيارة وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، مساء اليوم السبت.

وأشارت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني إلى أن إسرائيل تستعد لزيارة أوستن، والذي سيقوم جولة تشمل كلا من إسرائيل وألمانيا وبريطانيا، ومقرّ حلف شمال الأطلسي في العاصمة البلجيكية بروكسل، في جولة سيجري خلالها محادثات مع قادة سياسيين وعسكريين في هذه البلدان.

وجاء في تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، نقلا عن مسؤول أمريكي قوله، إن إسرائيل أخطرت الولايات المتحدة أنها من هاجمت السفينة الإيرانية "سافيز"، الثلاثاء الماضي. على الصعيد الرسمي نفت واشنطن تنفيذ الهجوم أو علمها به.

فيما قال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية، اللواء أبو الفضل شكارجي، اليوم السبت، إن بلاده لا تتهم أيا من دول الخليج بالضلوع في حادثة استهداف السفينة " سافيز" في مياه البحر الأحمر، مشيرا إلى أن أصابع الاتهام تحوم حول أعداء طهران المباشرين "الكيان الإسرائيلي وأمريكا".