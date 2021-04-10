الأولى منذ مساعي أنقرة لتحسين العلاقات.. رئيس البرلمان التركي يبعث برسالة إلى نظيره المصري

بعث رئيس البرلمان التركي، مصطفى شنطوب، اليوم السبت، برسالة إلى نظيره المصري، حنفي الجبالي.

وأفادت وكالة "الأناضول"، مساء اليوم السبت، بأن البرلمان التركي قد ذكر في بيان، اليوم، أن شنطوب أرسل برقية تعزية إلى رئيس مجلس النواب المصري، حنفي الجبالي، بضحايا تصادم قطاري ركاب في محافظة سوهاج جنوبي البلاد، والذي وقع نهاية مارس/آذار الماضي.

رئيس البرلمان التركي يعزي نظيره المصري في ضحايا حادث القطارين

في برقية أرسلها مصطفى شنطوب إلى حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب المصري#تركيا #مصرhttps://t.co/16NqU8HLU5 — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) April 10, 2021

وقال شنطوب في البرقية:

تلقيت ببالغ الأسى نبأ مصرع وإصابة عشرات الأشخاص جراء الحادث.

وتقدم شنطوب بالتعازي للجبالي وللشعب المصري، وتمنى الرحمة للمتوفين، والصبر والسلوان لأسرهم والشفاء العاجل للمصابين، مضيفا: "وبهذه المناسبة، أقدم لكم تمنياتي بالصحة والعافية".

ويشار إلى أن حادث تصادم قطاري سوهاج، وقع في 26 مارس/آذار الماضي، وأسفر عن مقتل 18 شخصا، وإصابة 200 آخرين، وفق آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة المصرية.

وفي سياق استئناف اتصالاتها الدبلوماسية مع مصر، قالت وزارة الخارجية التركية، إن وزيري خارجية تركيا ومصر تحدثا، هاتفيا، اليوم السبت، في أول اتصال مباشر بينهما منذ أن بدأت تركيا مساعيها لتحسين العلاقات المتوترة بين البلدين.

وأضافت الوزارة أن الوزيرين تبادلا التهاني بمناسبة قرب حلول شهر رمضان، لكنها لم تذكر مزيدا من التفاصيل.

وقالت تركيا الشهر الماضي إنها استأنفت اتصالاتها الدبلوماسية مع مصر وترغب في تحسين التعاون بعد توتر دام سنوات منذ أن عزل الجيش المصري في عام 2013 الرئيس، آنذاك، محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، والذي كان مقربا من الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

وقالت الخارجية التركية "تحدث وزيرنا السيد مولود جاويش أوغلو، مع وزير الخارجية المصري، سامح شكري، بهدف تبادل التهاني بحلول شهر رمضان".

وقد يكون لتحسن العلاقات انعكاسات على منطقة شرق البحر المتوسط. وساندت تركيا طرفا مختلفا عن الذي ساندته مصر في الصراع الليبي، وأبرم كل جانب اتفاقات بحرية مع دول ساحلية أخرى تتعارض مع اتفاقات الطرف الآخر.

وقالت القاهرة إن تصرفات تركيا "يجب أن تتوافق مع المبادئ المصرية" لتطبيع العلاقات. وفي الشهر الماضي طلبت أنقرة من قنوات التلفزيون المصرية المعارضة العاملة في تركيا تخفيف حدة الانتقادات الموجهة للقاهرة في أول خطوة ملموسة لتخفيف التوتر. كما عرضت تقديم المساعدة لمصر في حل أزمة السفينة التي جنحت في قناة السويس وتسببت في إغلاق الممر الملاحي لأيام.

وتأتي تهنئة وزير الخارجية التركية لنظيره المصري في وقت تشهد فيه العلاقات بين الجانبين، المصري والتركي، تحسنا ملحوظا على مستوى التصريحات في الأيام الماضية.

وكان مدبولي قد ألقى كلمة نيابة عن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال فعاليات القمة العاشرة لمجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية "D-8".

وعبر رئيس الوزراء المصري خلال كلمته عن اهتمام القاهرة بتعزيز التعاون بين مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية، لتحقيق المصالح والتطلعات المشتركة بين الأطراف.