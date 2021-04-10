إعلام: خطوة جديدة تجمع إيران بالعراق

كشف السفير الإيراني في بغداد، إيرج مسجدي، اليوم السبت، عن خطوة جديدة تجمع بلاده بالعراق.

وأعلن مسجدي مناقشة موضوع تبادل الأيدي العاملة بين إيران والعراق، خلال زيارة وزير العمل والتعاون والرخاء الإجتماعي الإيراني، محمد شريعتمداري، إلى بغداد.

وأجرت وكالة "إرنا"، مساء اليوم السبت، حوارا مع مسجدي، أفاد من خلاله بأن وزير العمل الإيراني، يصل بغداد، مساء اليوم، تلبية لدعوة رسمية من نظيره العراقي، ويجري، غدا الأحد، لقاءات مع كبار المسؤولين في العراق.

وقال مسجدي:

إن جدول أعمال زيارة شريعتمداري إلى بغداد يتضمن توقيع مذكرة تفاهم واتفاق ثنائي حول العديد من القضايا.

وعزا إيرج مسجدي، سبب زيارة الوزير الإيراني إلى العراق إلى الأسباب التالية: "تبادل وفود الخبراء والمتخصصين في المجالات المهنية التي يحددها الجانبان، الإيراني والعراقي، وتطوير التعاون في مجال التدريب المهني وريادة الأعمال وعلاقات العمل والشؤون الاجتماعية، هي أهداف وآفاق أخرى".

ومن المقرر أن يلتقي وزير العمل والتعاون والرخاء الاجتماعي الإيراني مسؤولين عراقيين آخرين، بمن فيهم وزير المالية، فضلا عن زيارات عمل إلى محافظات جنوبي العراق، بما في ذلك مدينة كربلاء.

وفي السياق نفسه، أعرب السفير الإيراني في بغداد، إيرج مسجدي، عن أمله في توطيد العلاقات بين البلدين في جميع المجالات.